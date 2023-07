Lait maternisé enrichi en colostrum : de « l'or liquide » dans le biberon des chiots et des chatons !

Qu’est-ce que le colostrum ? Derrière ce nom se cache un allié précieux pour les nouveau-nés. Cette substance, produite par les mamans au cours du troisième trimestre de la grossesse et plusieurs jours après l’accouchement, comporte tellement de bienfaits pour les bébés qu’il est surnommé « l’or liquide ». Mais savez-vous que nos amis les chiots et les chatons peuvent également en profiter ? En effet, du lait maternisé enrichi de ce nectar exceptionnel contribue à leur bon développement. On vous explique tout !

Le colostrum, c’est quoi ?

Laissez-vous bercer par nos explications et autres petites anecdotes ! Le terme qualifiant le sujet de notre article est emprunté du latin, berceau de la langue française : « colostra » ou « colustrum » signifie « premier lait ». Cette substance épaisse est produite par la glande mammaire des mammifères femelles en fin de gestation, et durant les premiers jours qui suivent la mise-bas.

Ce trésor liquide, riche en anticorps, protéines, vitamines, sels minéraux, et autres nutriments essentiels, sert à alimenter le nourrisson dès sa naissance. Toutefois, il s’avère plus pauvre en calories, graisses et sucres que le lait maternel « classique », qui lui succède quelques jours après.

Les femmes ayant fait l’expérience de la maternité ont peut-être déjà observé cette sécrétion de couleur jaune-orange sortir de leurs mamelons, notamment à la fin de la grossesse, lorsque l’organisme se prépare à l’accouchement.

À noter que le colostrum est fabriqué en faible quantité (entre 25 et 50 millilitres par jour chez l’humain). Malgré ce taux relativement bas, il apporte à bébé toute l’énergie nécessaire. Le volume et la composition de ce « jus » vital s’adaptent à ses besoins. Comme l’affirme l’adage populaire : « La nature est bien faite ! »

Quels sont les bienfaits du colostrum ?

Ainsi, les bébés ont besoin de cet « or liquide » dès les premiers jours de leur vie, et ce pour diverses raisons. Cela vaut aussi pour les chiots, les chatons et même les jeunes rongeurs !

En tant que « premier repas » du nouveau-né, le colostrum regorge de bienfaits :

Fortement concentré en protéines, immunoglobulines et anticorps, il renforce son système immunitaire. Tel un « vaccin », il le protège des infections.

Il favorise le développement et la maturation de certains organes, dont le tube digestif.

Il stabilise la flore intestinale, facilite l’expulsion des premières selles et améliore leur qualité.

Nécessaire à la croissance du bébé, il l’aide à grandir et à évoluer.

Vous l’aurez donc compris : la survie de nos petits compagnons fraîchement sortis du ventre de leur maman dépend principalement de leur prise de colostrum. Hélas, certains jeunes animaux ne peuvent savourer ce nectar indispensable...

En effet, il arrive que la mère ne produise plus de lait (à cause d’une maladie, par exemple), ou que les nouveau-nés soient incapables de téter correctement. D’autres se retrouvent orphelins, et se voient alors privés des mamelles de leur génitrice. Dans des situations aussi délicates, le lait maternisé enrichi en colostrum représente une solution idéale pour nourrir les jeunes animaux, de la naissance jusqu’au sevrage.

Le lait maternisé enrichi en colostrum : zoom sur Lactadiet

Pour que les chiots et les chatons puissent jouir d’un excellent développement, mais aussi d’une parfaite santé, il convient de leur offrir un aliment d’allaitement complet. Sensible à cette problématique, Pharmadiet, laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires pour animaux, lance une nouvelle gamme de lait maternisé : Lactadiet.

Cet allié de choix pour les « bouts de chou » à la truffe frétillante contient du colostrum bovin et pléthore de nutriments essentiels, tels que :

Des acides gras oméga 3, qui revêtent une grande importance pour le développement des tissus cérébraux et optiques.

13 vitamines indispensables pour leur organisme (en particulier pendant les premières semaines suivant la naissance).

Des minéraux et des oligo-éléments essentiels pour la santé osseuse et la croissance du système nerveux (calcium, phosphore, zinc, manganèse, fer, sélénium, cuivre).

En outre, l’huile de palme, les protéines de poulet, les colorants, les conservateurs et le sel n’entrent pas dans la composition des produits mis en avant par Pharmadiet. La société nord-américaine, qui a posé la patte sur le marché français en janvier dernier, en propose aussi bien pour les chats que les chiens.

Information et non des moindres : le lait maternisé Lactadiet élaboré pour nos félins adorés est enrichi en taurine. La raison ? Leur organisme est incapable de produire cet acide aminé seul et en quantité suffisante (contrairement à celui des canidés de compagnie).

En ce qui concerne leur contenance, les produits Lactadiet pour chats (convient aux furets) et chiens se déclinent en 2 formats : une boîte de 40 (300 g au total) ou de 134 sachets (1055 g) de 7,5 g chacun. Les coffrets, vendus entre 30 et 80 €, renferment également un biberon ainsi que des tétines conçues avec de l’élastomère thermoplastique (TPE), un matériau souple. Pour information, un second biberon peut être acheté séparément au prix de 7 €.

De nombreuses études ont été réalisées sur des chiots et des chatons complémentés en colostrum bovin pendant leur croissance, leur sevrage ou même à l’âge adulte.

Lactadiet est un aliment d'allaitement sain, complet et de qualité, recommandé de la naissance jusqu’au sevrage de l’animal, car il présente plus de bienfaits qu’un lait maternisé classique. Grâce à lui, les chatons ainsi que les chiots connaîtront une croissance sereine !