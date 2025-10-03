Ils pensent que leur chien est aveugle, puis découvrent qu’il excelle simplement dans l’art d’ignorer les gens (vidéo)

Il y a quelques jours, un chien nommé Don Luis a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ses sauveteurs, membres d’une association chilienne, ont partagé l’histoire de ce toutou très malin. Ils ont notamment raconté comment ce dernier les avait trompés en se faisant passer pour aveugle alors qu’il ne l’était pas, loin de là.

Si vous êtes propriétaire d’un chien, vous savez peut-être probablement à quel point ces boules de poils peuvent être de véritables comédiennes. Les toutous savent comment faire pour obtenir ce qu’ils veulent, mais aussi ce qu’ils ne veulent pas ! En effet, Don Luis est un chien solitaire qui n’aime pas être le centre d’intérêt. Alors, pour obtenir la paix, il a développé une technique imparable qui a très bien fonctionné.

Don Luis a posé les pattes au refuge Fundación Santas Patitas après avoir été trouvé dans la rue. Le pauvre était en piteux état, car il s’était fait renverser par une voiture, comme le mentionnait News 18 . Puisqu’il avait beaucoup souffert, il est longtemps resté sur la défensive et se montrait parfois agressif envers ses sauveteurs. Lesquels lui ont laissé suffisamment de temps et d’espace pour se remettre de ses traumatismes.

@fundacionsantaspatitas / Instagram

Un faux handicap

Les membres de l’organisme ont tenté d’interagir avec Don Luis par la suite et ont constaté qu’il ne réagissait pas à leurs sollicitations. C’était comme s’il ne voyait pas ce qui se déroulait sous ses yeux, alors les bienfaiteurs ont pensé qu’il pouvait être aveugle : « Quand on lui parlait, il regardait autour de lui [...] Quand on l'appelait de l'extérieur, c'était comme s'il ne nous voyait pas », témoignait Javiera Santander, fondatrice de l’association.

Ils l’ont emmené chez un vétérinaire pour en avoir le cœur net et ce dernier a pratiqué plusieurs examens afin de vérifier son état de santé. Avec étonnement, il s’est aperçu que le toutou réagissait normalement aux sollicitations visuelles, et qu’il n’était pas aveugle. Don Luis ignorait simplement les gens lorsqu’il en avait envie : « Il aime simplement ignorer les gens quand il n'est pas de bonne humeur. Nous avons été surpris », poursuivait la sauveteuse.

Cette dernière et ses collègues ont alors compris que Don Luis aimait sa solitude et son indépendance : « C'est le genre de chien qui vous aime en silence », indiquait les bienfaiteurs. Lesquels auront beaucoup ri en découvrant la vérité, tout comme les internautes qui ont suivi cette histoire !