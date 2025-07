Ils pensaient ramasser le corps d’un chien sans vie, ils découvrent qu’il respire encore et décident de le sauver (vidéo)

Lorsqu’ils ont reçu un appel pour signaler la présence d’un chien mort depuis plusieurs jours devant un immeuble, les agents des services animaliers du comté de Fulton (Géorgie, États-Unis) s’attendaient au pire. Pourtant, ils n’étaient absolument pas préparés à ce qu’ils allaient découvrir. Derrière cette alerte banale se cachait un cas révoltant de négligence extrême et de maltraitance.

Les agents des services animaliers du comté de Fulton en Géorgie (États-Unis) ont bien des missions dont malheureusement celle de gérer les animaux morts sur la voie publique. Lorsqu’ils ont été alertés pour un chien qui gisait devant un immeuble depuis plusieurs jours, ils se sont préparés à une scène difficile. Ils n’auraient toutefois jamais imaginé faire une découverte aussi glaçante : l’animal en question était seulement inconscient. Il respirait encore, mais sa vie ne tenait qu’à un fil.

« Abandonné à une mort lente et douloureuse »

Gisant à cet endroit depuis 3 ou 4 jours, le pauvre toutou était squelettique, déshydraté et déjà couvert de milliers d'asticots. Les forces de l’ordre, qui avaient peu d’espoir pour ce malheureux, l’ont emmené d’urgence à la clinique vétérinaire avec l’aide de NYC Second Chance Rescue.

© NY Second Chance Rescue / Facebook

« Lorsque nous avons appris son état, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un chien errant égaré », a déclaré Kate McEntee, membre de l’association à Newsweek. « C'était une victime, abandonnée volontairement, abandonnée à une mort lente et douloureuse. »

La boule de poils désormais baptisée Juno était dans un tel état que les vétérinaires n'ont pas pu déterminer son âge exact (4 ans ou 11 ans). Ceux-ci ont néanmoins fait de leur mieux pour le soigner : transfusion sanguine, glycémie continue et nettoyage en profondeur de ses plaies. En effet, le pauvre Juno présentait également des escarres dues à un séjour prolongé dans ses propres excréments. Son état était critique et son pronostic réservé…

© NY Second Chance Rescue / Facebook

Un gentil petit guerrier plein d’espoir

Contre toute attente, Juno s’est accroché à la vie. « Il était si mal en point qu'il ne pouvait même plus lever la tête, et encore moins manger », se souvient Kate. « Mais il s'est battu. »

Aujourd'hui, le petit toutou est encore dans un état fragile, mais il est stable. Il peut se tenir debout avec de l'aide, il a récemment commencé à manger seul et à remuer la queue.

« Juno commence à nous montrer qui il est vraiment », s’est réjoui Kate. « Il est confiant, gentil et, malgré tout, plein d'espoir, je crois. »

Bien qu’il soit toujours en soins intensifs, ses anges gardiens le préparent à trouver un foyer aimant après sa convalescence.

« Juno aspire absolument à un avenir heureux. Lorsque nous l'avons secouru, nous lui avons fait une promesse : non seulement nous nous battrons pour lui sauver la vie, mais nous veillerons à ce qu'il ne souffre plus jamais. Il mérite un avenir rempli d'amour, de sécurité et de guérison », conclut Kate. C’est tout ce qu’on lui souhaite !