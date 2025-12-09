« Ils étaient presque méconnaissables » : plus d’une douzaine de chiens de race retrouvés livrés à eux-mêmes au bord d’une route

Une douzaine de chiens a été abandonnée au bord d’une route de campagne et tentait de se débrouiller comme elle le pouvait pour survivre. Les pauvres ont été pris en charge et ont bénéficié de soins, car ils étaient dans un état catastrophique au moment de leur sauvetage. Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur des faits, un possible éleveur malhonnête.

Une douzaine de Shih Tzu a été récupérée par les associations canadiennes, Pawsitively Furever et Ground Search and Rescue KW, grâce au signalement d’un témoin. Celui-ci a repéré les boules de poils le long d’une route de campagne et a compris que quelque chose n’allait pas. Pour les sauveteurs, cet abandon n’est malheureusement pas un cas isolé.

« Les gens ne se rendent pas compte que ces choses se produisent, ils ne réalisent pas l’ampleur du problème en Ontario avec les usines à chiots », assurait Paige Chambers, fondatrice de l’organisme Pawsitively Furever, dans un témoignage rapporté par City News Everywhere . Pour cette bienfaitrice, la découverte des quadrupèdes s’inscrit dans un contexte particulier et leur propriétaire, actuellement recherché, fait certainement partie des éleveurs qui ne cherchent qu’à faire du profit au détriment de la santé des animaux.

Pawsitively Furever / Facebook

Plus d’une dizaine de vies sauvées

Malheureusement, pour l’un des chiens retrouvés, cette soif d’argent n’a pas été sans conséquences. Il a été découvert sans vie dans un canal non loin des autres canidés. Ceux-ci, en revanche, ont pu être sauvés in extremis.

Les bienfaiteurs ont été peinés en voyant leur état général. Lequel prouvait qu’ils n’avaient jamais reçu de soins appropriés : « Ils étaient presque méconnaissables [...] Beaucoup de ces chiots ont le pelage tellement emmêlé, avec 7 à 10 centimètres de nœuds, que même en les regardant de près, on ne devinerait pas qu'ils sont au sol. Ils sont couverts de nœuds, de bardanes et de tiques », témoignait Paige.

Tous les chiens ont été pris en charge tandis que l’enquête se poursuit. Une fois soignés et réhabilités, ils pourront être placés à l’adoption. La police a été informée de la situation et tente de retrouver l’ancien détenteur des canidés afin qu’il réponde de ses actes : « Nous souhaitons retrouver la personne responsable et obtenir justice pour ces chiens, car aucun d'eux ne mérite un tel traitement », partageait Paige.