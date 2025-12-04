Ils découvrent 80 chiens entassés dans une maison, dont certains installés dans des tiroirs

Une association de protection animale anglaise a été contactée au sujet d’un potentiel cas d’accumulation de chiens. Les témoignages indiquaient la présence d’une vingtaine d’animaux, mais la réalité était tout autre. Au total, ce sont près de 80 chiens qui ont été comptabilisés.

L’organisme RSPCA a reçu un signalement inquiétant concernant la présence d’au moins 20 chiens confinés dans une maison du Bedfordshire, au Royaume-Uni. En arrivant sur place, les sauveteurs ont vite constaté que la situation était bien plus grave que ce qui était annoncé. Effectivement, les animaux étaient bien plus nombreux sur place et vivaient dans des conditions déplorables.

Quand la RSPCA a décidé d’enquêter sur les signalements reçus à propos de cette propriété, elle ne savait pas vraiment à quoi s’attendre. Elle savait que les animaux étaient nombreux là-bas. D’ailleurs, quand ils ont discuté avec le propriétaire après être allés sur les lieux, ce dernier a été transparent en affirmant qu’en réalité, 40 chiens vivaient chez lui.

© RSPCA

Il y avait bien plus d’animaux que prévu

Malheureusement, il s’était tellement laissé dépasser par la situation que lui-même ne connaissait pas le nombre exact des canidés qui vivaient chez lui. Effectivement, quand les bienfaiteurs de la RSPCA ont commencé à les compter, ils ont constaté qu’au moins 80 chiens vivaient là.

Ils ont aussi été surpris de voir un propriétaire aussi aimant envers ses animaux, car celui-ci se souciait d’eux. Toutefois, comme ils l’ont expliqué dans un témoignage rapporté par la BBC, même le plus aimant des maîtres ne pourrait s’occuper d’autant d’êtres vivants. Par conséquent, les conditions de vie des chiens étaient médiocres.

Par chance, tous les chiens ont pu être sauvés et relogés dans divers refuges. Ils seront placés à l’adoption une fois leur état de santé confirmé. La RSPCA a profité de ce récit pour rappeler l’importance de demander de l’aide en cas de besoin : « Cette personne semblait aimer ses chiens, mais elle n'a pas demandé d'aide lorsque la situation a commencé à dégénérer. C'est à ce moment-là que les conditions de vie des animaux se sont dégradées », partageait Ellie Barnes-Wilson, membre de l’association.