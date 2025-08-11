Ils comprennent que leur chien a un don après avoir découvert la maladie de leur enfant

Il y a quelques années, les parents de Joey ont appris qu’il était atteint d’une maladie grave. Le petit garçon avait de nombreux symptômes qui, pris individuellement, n’ont pas tout de suite alarmé sa famille. Pourtant, un membre de celle-ci a rapidement compris que quelque chose n’était pas normal : Max, le Labrador.

Depuis quelques années, la vie de Joey n’est plus comme celle des enfants de son âge. À 11 ans, il a été diagnostiqué avec un dysfonctionnement au sein de son organisme qui a de lourdes conséquences sur sa santé. Si ses parents pouvaient à peine fermer l’œil à l’époque, parce qu’ils étaient constamment en alerte, ils peuvent désormais compter sur Max, le chien de la famille, pour veiller sur le garçon malade .

Max avait senti le danger bien avant que le diagnostic soit posé, indiquait Alison, la mère de Joey, dans un témoignage rapporté par Hot 1027 : « Max nous a même alertés avant que Joey n'ait des symptômes [...] Il nous a signalé sa fièvre avant même qu'on ne s'en rende compte », témoignait la femme.

Hot Cares

Une formation approfondie

Au départ, le comportement de Max semblait incompréhensible, jusqu’à ce qu’un spécialiste poste un diagnostic sur les symptômes fréquents de Joey. Il souffrait de dysautonomie, ou dysfonctionnement du système nerveux autonome. À cause de cela, le jeune homme tombait fréquemment malade, car il était plus sujet aux infections, à la fièvre, etc.

Max avait donc senti ce que personne n’avait décelé au départ. L’équipe médicale qui entourait Joey a fait remarquer aux parents de celui-ci que le toutou était un atout précieux pour leur enfant. Ils ont alors suggéré de le former afin qu’il devienne un chien d’assistance à part entière.



Hot Cares

Les parents de Joey étaient évidemment pour cette idée, mais le coût de la formation les freinaient. Ils ont toutefois reçu l’aide d’une association, Hot Cares, qui a collecté des fonds et rassemblé la somme nécessaire pour former Max. Ce dernier a peaufiné ses compétences pendant 18 mois et est désormais d’un soutien inestimable pour la famille : « Il se dirige précisément vers la partie du corps de Joey qui ne va pas [...] Il grogne, aboie et va même se mettre au lit avec Joey », partageait Alison.

Cette dernière peut désormais souffler un peu, car elle sait que son fils est en sécurité avec Max. Lequel facilite la vie de tous, en plus d’apporter beaucoup de bonheur.