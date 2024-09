Quand il sait que son chien de thérapie est là, ce jeune garçon malade trouve la motivation d’aller à l’hôpital

Depuis quelques mois, le quotidien de Kaden n’a plus rien à voir avec celui des enfants de son âge. Le garçon a été frappé de plein fouet par la maladie, qui lui a laissé de lourdes séquelles. Il doit enchaîner les rendez-vous à l’hôpital, ce qui n’est pas toujours facile. Néanmoins, sur place, il a trouvé une source de réconfort et de motivation inestimable : le chien de thérapie Wanda.

L’année dernière, la vie des Wade a totalement basculé lorsque les médecins ont diagnostiqué un cancer à Kaden, le garçon de la famille. À l’âge de seulement 6 ans, l’enfant a été confronté aux hôpitaux et tout ce qu’ils impliquent. Heureusement, sur place, il est traité comme un roi et s’est surtout fait un ami fidèle, Wanda.

Wanda est un membre du personnel assez singulier, puisqu’il s’agit d’un Golden Retriever. Le toutou d’environ 2 ans a intégré l’hôpital pour enfant d’Alabama (États-Unis), dans le cadre du programme “PetsRx”. Lequel ambitionne de minimiser l’anxiété des enfants, entre autres, en intégrant des animaux de compagnie dans les hôpitaux.

Une nouvelle tragique

Kaden fait partie des patients de l’établissement depuis 2023, rapportait The Bama Buzz. Avant d’intégrer celui-ci, il vivait comme tous les enfants de son âge. Malheureusement, à la suite d’une angine streptococcique qui semblait interminable et de symptômes inquiétants, ses parents ont décidé de consulter un spécialiste.

Ils ont alors appris que leur fils souffrait d’un cancer appelé un médulloblastome : « Nous sommes passés d'une routine familiale normale avec l'école, le travail et le terrain de baseball aux visites chez le médecin et aux thérapies » déclarait Jamie Wade, la mère de famille. Suite à une opération, la tumeur du garçon a été retirée, mais il a développé par la suite un syndrome de la fosse postérieure affectant sa communication et sa motricité.

Une pause réconfortante

Pendant sa convalescence, à la suite de l’intervention chirurgicale, Kaden a dû enchaîner les allers-retours à l’hôpital. C’était difficile pour lui, jusqu’à ce qu’il rencontre Wanda. Le coup de cœur a été immédiat entre les 2 amis et le garçon est toujours ravi de revoir le toutou, car cela lui fait beaucoup de bien : « Wanda a été d'un grand soutien dans sa convalescence. Cela a vraiment allégé sa charge. Il a été piqué et manipulé toute la journée et quand Wanda arrive, c'est apaisant de le caresser »

Grâce à la boule de poils, venir à l’hôpital n’est plus une corvée pour le jeune homme. C’est même une motivation : « Maintenant, Kaden a hâte de voir les médecins en thérapie et de jouer avec Wanda. Si nous passons la nuit à l'hôpital, il dit : "Je vais voir Wanda !” » affirmait Jamie.

Une rencontre fabuleuse qui démontre, une fois de plus, l’importance des animaux dans le cadre thérapeutique.