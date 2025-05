Ils attachent leur chien dans une carcasse de véhicule et le laissent livré à lui-même

Milagro a passé des moments extrêmement pénibles au cours des derniers jours. Le pauvre chien a été abandonné par ceux qui devaient prendre soin de lui. Ces derniers l’ont attaché à la carrosserie d’un véhicule détruit et sont partis sans même prendre la peine de lui laisser une gamelle d’eau. Par chance, des témoins se sont inquiétés pour lui.

Milagro comptait si peu dans la vie de ses maîtres pour que ceux-ci décident de l’abandonner ainsi ? Le chien noir n’avait effectivement aucune chance de s’en sortir seul après que ses propriétaires ont décidé de le laisser tomber. Attaché et sans eau ni nourriture, il n’aurait pas survécu longtemps ainsi. Mais c’était sans compter sur le grand cœur de ses sauveteurs, qui lui prouvent aujourd’hui que tous les humains ne sont pas mauvais.

Difficile de savoir pendant combien de temps Milagro est resté dans cette situation difficile. Ses humains ont choisi de l’installer dans ce qui semblait être une carcasse de voiture, puis de l’attacher contre l’une des structures : « Il était attaché avec une sorte de fil électrique à une sorte de débris de camion », expliquait Meagan Rose, agente des services animaliers du comté de Bernalillo (États-Unis), dans un témoignage rapporté par KRQE News.

Des propriétaires injoignables

La sauveteuse et son équipe ont reçu l’appel d’un témoin inquiet pour l’animal. Sur place, tous ont découvert la pauvre boule de poils livrée à elle-même : « Il y avait de la nourriture et de l'eau offerts par les habitants présents, mais il n'avait rien reçu de la part de ceux qui l'avaient attaché », partageait Meagan. Après avoir été réconforté par les passants et les sauveteurs, Milagro a été conduit au refuge local.

Sans trop de surprises, les bienfaiteurs ont découvert qu’il n’était pas pucé et qu’aucun collier ou autres accessoires ne renseignait les coordonnées de son propriétaire. Selon la loi, le refuge doit attendre 7 jours après le sauvetage d’un animal errant avant de le placer à l’adoption. Délai au cours duquel ses détenteurs peuvent le récupérer.

Pour Milagro, il n’y a toujours aucunes nouvelles de ses maîtres à ce jour. Il pourrait alors être prochainement proposé à l’adoption pour écrire une nouvelle page de son histoire, d’autant plus qu’il est en bonne santé.