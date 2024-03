Une chienne découverte dans un garage froid, sans eau ni nourriture, qualifiée de guerrière par ses bienfaiteurs

Ramona n’en est encore qu’au tout début du long chemin qui devrait la mener vers la guérison et la vie heureuse qu’elle mérite, mais le premier pas a été fait. Cette chienne est déjà loin de la souffrance qui était la sienne quand elle était détenue dans un garage sombre et froid, sans manger ni boire.

Une chienne a été prise en charge par une association après avoir été libérée de la négligence et de la solitude, rapportait FOX 43.

L’équipe de Speranza Animal Rescue, organisation basée à Mechanicsburg en Pennsylvanie (Etats-Unis), avait été contactée tard dans la soirée du samedi 17 février 2024 au sujet d’une chienne en grande détresse.

Les bénévoles se sont rendus sur les lieux et ont été choqués de constater l’état de l’animal et les conditions dans lesquelles il était détenu. Appelée par la suite Ramona par ses bienfaiteurs, la chienne vivait enfermée dans un garage froid, sans nourriture ni eau. Elle était extrêmement maigre et avait perdu une grande partie de son pelage.



Speranza Animal Rescue / Facebook

Ramona était si mal en point que le personnel de Speranza Animal Rescue ne pouvait pas se prononcer avec exactitude sur sa race, estimant qu’elle serait probablement un Berger Allemand.



Speranza Animal Rescue / Facebook

Les bénévoles se sont très vite rendu compte que la chienne était très douce et amicale, malgré tout ce qu’elle avait subi jusque-là. « Une chose est sûre, cette fille est une guerrière, une battante », a écrit l’association sur sa publication Facebook relatant les faits.



Speranza Animal Rescue / Facebook

« Tu es maintenant aimée »

Emmenée chez le vétérinaire, Ramona a été dûment examinée. Un programme de soins et d’alimentation spécifique a tout de suite été mis en place pour l’aider à recouvrer la santé et reprendre progressivement du poids.

« Tu es désormais en sécurité. Tu es maintenant aimée. Tu es maintenant libérée de l'horreur », peut-on lire de la part de Speranza Animal Rescue sur le post en question.

Le lendemain, l’association a partagé une vidéo filmée juste après la visite en clinique vétérinaire. On peut y voir la chienne se régaler en mangeant des myrtilles dans la voiture. On y apprend également que Ramona devra passer par des bains médicamenteux réguliers pour traiter sa peau et favoriser la repousse de son poil.