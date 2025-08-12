Il suit un chien traînant sa laisse dans un parc, trouve 2 personnes inconscientes et décide de garder l'animal le temps qu'elles se rétablissent

Il avait une mission urgente à accomplir. En s’approchant d’un inconnu dans un parc, un chien visiblement en détresse a tout fait pour se faire comprendre. Grâce à sa ténacité et à son instinct, il a permis de sauver 2 vies humaines.

En emmenant son chien dans un parc à North Shore, quartier de Pittsburgh en Pennsylvanie (Etats-Unis), Gary Thynes ne s’attendait ni à en rencontrer un autre, ni à l’action héroïque de ce dernier.

C’est effectivement ce qui s’est produit le mardi 29 juillet, rapportait People. Alors qu’il jouait avec son ami à fourrure, un Pitbull est venu à sa rencontre. Il traînait sa laisse et semblait agité. « Il s'approchait, mais pas assez pour être à ma portée, puis il aboyait, se retournait, courait quelques pas, se retournait, aboyait à nouveau », raconte Gary Thynes à WTAE.

« J'avais l'impression qu'il essayait d'attirer mon attention, poursuit le jeune homme. J'avais le sentiment qu'il voulait que je le suive. »

Gary Thynes a confié son chien à un ami qui l’accompagnait, puis s’est mis à suivre le canidé inconnu. Celui-ci l’a guidé vers une sorte de campement pour sans-abri au milieu d’une zone boisée. 2 personnes se trouvaient sous des tentes, en grande détresse.

« Au début, je n'ai vu qu'un seul homme, se souvient Gary Thynes. J'ai essayé d'attirer son attention pour le réveiller, mais il était complètement inconscient. Je ne pouvais même pas dire s'il respirait ou non. Ensuite, je me suis retourné et j'ai remarqué une paire de jambes qui dépassaient d'une tente. J'ai essayé de les secouer. C'était une femme qui ne réagissait pas non plus. »

Il a tout de suite appelé les secours. Quelques minutes plus tard, la police et une ambulance étaient sur les lieux. Les 2 victimes ont été transportées à l’hôpital.

Grâce à leur compagnon canin, elles ont été prises en charge à temps. « Il est incroyable, et il a vraiment sauvé des vies hier. C'est un chien persévérant », dit de lui Gary Thynes, qui a décidé de l’héberger et de prendre soin de lui le temps de leur hospitalisation.

« Je vais faire tout ce que je peux pour l'aider »

« Le service de contrôle des animaux avait l’intention de l’emmener à la fourrière, loin de la ville, a-t-il écrit à ce propos sur Facebook. Je me suis dit que ces gens ne pourraient pas se déplacer pour le récupérer… Et encore moins payer les frais de fourrière. J'ai donc dit que je le ramènerais chez moi ».

Il a laissé son numéro à l’assistante sociale et lui a demandé de dire aux propriétaires du Pitbull que celui-ci était en sécurité, et qu’il s’occuperait de lui aussi longtemps que nécessaire.

Ellgene Thynes / Facebook

« J'ai bien observé ce petit héros, a-t-il ajouté. Il est plutôt maigre et on dirait qu'il a une grave infection à l'œil… Alors je vais faire tout ce que je peux pour l'aider, comme il a sauvé la vie de ses maîtres ».

« Je sais à quel point l'amour inconditionnel de votre chien peut être important et combien il vous aime. C'est donc un honneur pour moi de prendre soin de ce gars jusqu'à ce que ses humains soient suffisamment rétablis pour le retrouver », conclut Gary Thynes.