Il rencontre un chien gravement blessé dont "l'âme est brisée" et décide de ne jamais s'en séparer

Mordu par ses semblables, un chien sénior risquait de succomber à ses blessures, mais il a été sauvé in extremis par les vétérinaires. Une belle amitié s’est ensuite créée entre lui et le fondateur d’une association ayant participé à son sauvetage.

John est un grand amoureux des animaux et vole au secours de ceux en détresse à chaque fois qu’il en a la possibilité. Il accueille souvent des chiens et des chats à titre provisoire, pour les préparer à l’adoption. Il est aussi à la tête de Ruff Riders Animal Transport, un réseau de bénévoles qui assure le transport par avion d’animaux du Nord du Canada vers l’Ontario, où il leur est plus facile d’être adoptés ou placés en famille d’accueil.

C’est lors de l’un de ces vols qu’il a rencontré Larry, un croisé Husky Sibérien très mal en point. Ce canidé sénior de 11 ans avait été attaqué par d’autres chiens, dont les morsures lui avaient occasionné de graves blessures.



« Les photos étaient déchirantes à voir. L’attaque à laquelle il a survécu est l’une des pires que j’aie jamais vues », raconte John à Bored Panda. Heureusement, les vétérinaires ont pu le sauver.

Larry a ensuite été confié à Paws Above Rescue, un refuge dont les propriétaires sont des amis de John. La structure comprend d’ailleurs une pension où il laisse son propre chien quand il doit prendre l’avion pour en sauver d’autres.

Lors de l’embarquement, John avait promis à Larry qu’il prendrait soin de lui et qu’il n’aurait plus rien à craindre. Il a tenu parole et a même fini par l’adopter. « J'y avais pensé pendant quelques jours, puis j'ai décidé qu'il rentrait à la maison avec ma meute », dit-il.



Malgré ce qu’il avait vécu, le Husky n’a pas eu de difficulté à s’adapter à son nouveau foyer. John raconte notamment qu’il aime tant la nourriture qu’il lui propose qu’il se met à faire une petite danse à chaque repas depuis son adoption.



Encourager les gens à adopter des chiens âgés

Larry a rapidement appris à marcher en laisse. Il est très sociable et fait la fête à tous ceux qu’il rencontre. Il s’est également montré très doux avec les 5 chiens que John a accueillis depuis son arrivée.



Il adore les randonnées et rester dehors, surtout lorsqu’il neige. Son nouveau maître a même parfois du mal à le ramener à l’intérieur quand il fait très froid.



John espère que cette histoire encouragera davantage de personnes à adopter des chiens séniors.

