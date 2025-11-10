Il rencontre un chien de 9 ans abandonné par son propriétaire toxicomane et lui offre un second souffle

Clay Bishop travaille en tant que bénévole dans un refuge américain. En l’occurrence, l’homme est régulièrement confronté à la misère animale et tente d’apaiser le quotidien des chiens sauvés en se constituant famille d’accueil pour eux. Récemment, l’un de ses invités canins l’a totalement touché et l’a conduit à modifier ses habitudes.

Clay Bishop, un homme au grand cœur, est famille d’accueil bénévole pour l’association Kentucky Animal Care Society, basée aux États-Unis. Son rôle est d’accueillir les chiens pour les réhabiliter ou leur offrir un cadre de vie familial avant de les reloger. Toutefois, son dernier pensionnaire en date est resté un peu plus longtemps que prévu, car le bienfaiteur n’a pas réussi à s’en séparer.

Le toutou en question se nomme Bo. C’est un Labrador croisé Pitbull de 9 ans qui a vécu des moments difficiles au cours des derniers mois. Son propriétaire âgé a dû rejoindre un centre de désintoxication à cause de ses addictions et la boule de poils est restée seule à la maison pendant une semaine. Elle n’avait ni eau ni nourriture quand elle a été sauvée et attendait simplement que l’on vienne la chercher.

@claybooey / TikTok

La rencontre d’une vie

Comme à son habitude, Clay Bishop s’est rendu au refuge pour choisir un chien qu’il accueillerait provisoirement dans sa maison. Il cherchait un animal âgé, sachant qu’ils passent plus de temps au chenil que leurs congénères juvéniles. En effet, les familles préfèrent adopter des animaux plus jeunes.

Quand on lui a présenté Bo, qui était au refuge depuis 3 semaines, le bon Samaritain a été particulièrement touché : « Je me sentais tellement mal qu'un chien âgé comme lui se retrouve seul et désemparé. Il était si anxieux qu'il n'a pas mangé les trois premiers jours, simplement à cause du stress d'avoir été abandonné », témoignait-il pour Newsweek . Il a souhaité lui offrir un environnement plus chaleureux et l’a emmené chez lui.

Un coup de cœur confirmé

Clay Bishop était déjà sous le charme quand son invité a posé les pattes chez lui, mais son coup de foudre s’est confirmé en apprenant à le découvrir. Petit à petit, le bienfaiteur a compris que la meilleure chose à faire pour aider Bo, c’était de l’adopter définitivement.

Bo n’a donc plus jamais quitté la maison de son sauveteur et coule des jours heureux à ses côtés, en compagnie des autres toutous du foyer. Clay Bishop est reconnaissant de pouvoir lui offrir cette vie et invite les futurs adoptants à faire de même : « Je recommande à tout le monde de prendre le temps de rencontrer un chien âgé au refuge [...] Cela pourrait changer votre vie comme cela a changé la mienne, et vous n'en sortirez que plus heureux », assurait-il.