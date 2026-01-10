« Il pouvait à peine tenir debout », laissé enchaîné dans le froid glacial, ce chien âgé voit enfin son calvaire s’achever

Après avoir subi une extrême négligence et un abandon cruel dans le froid, Eddy a enfin trouvé la sécurité. Découvert enchaîné à une borne d’incendie devant un refuge, ce vieux toutou de 14 ans, presque incapable de bouger, peut désormais espérer une retraite paisible et remplie de tendresse.

Responsable du Josefa-Burger-Tierheim Gelting, un refuge pour animaux près de Wolfratshausen dans le sud de la Bavière (Allemagne), Manuela Ravara pensait avoir tout vu, ou presque, depuis des chiots à moitié aveugles jetés par-dessus la clôture, jusqu’aux cartons de cochons d'Inde déposés devant sa porte. Cette fois-ci, c'est un vieux croisé Bouvier Bernois qu'elle a découvert enchaîné à une borne d’incendie près de l’entrée, dans le froid glacial du petit matin.

Un abandon cruel

Le pauvre toutou était dans un état pitoyable. Livré à lui-même, sans eau ni protection contre le froid, il a attendu dans la douleur d’être secouru. Son pelage long, emmêlé et souillé d’excréments, ainsi que sa peau abîmée, témoignaient d’une longue période de négligence.

« Combien de temps était-il resté là, quelques heures ou toute la nuit ? On ne sait pas », a déclaré Manuela au site d’information allemand Merkur.de. « Il tenait à peine debout ».

Pris en charge avec beaucoup de douceur par le personnel du refuge, la boule de poils a reçu des soins sans attendre. Ses nouveaux amis ont alors découvert avec surprise que ce toutou prénommé Eddy était pucé, ce qui leur a permis de retracer son origine. Selon Manuela : « Sa propriétaire était décédée, et son compagnon ne se sentait plus capable de s’occuper correctement de ce chien de 14 ans. »

La fin d’un calvaire

Le refuge a appris par la suite que le gentil Eddy avait déjà beaucoup souffert. Il venait d'un refuge hongrois pratiquant l’euthanasie. « Sa mère a été gazée, et il s'est retrouvé chez un fermier alors qu'il n'était qu'un petit chiot », explique Manuela.

Malheureusement, le toutou n’a jamais été propre, ce qui a eu des conséquences terribles… « Ses pattes arrière étaient cassées, probablement à cause de coups de bâton. », précise la responsable du refuge.

Aujourd'hui encore, Eddy peine à se déplacer avec ses pattes arrière, et malgré ce douloureux passé, il reste d’une « incroyable gentillesse ».

© Sabine Hermsdorf-Hiss / Merkur.de

Choquée par la cruauté dont il a été victime et consciente que de nombreux animaux subissent des abandons similaires, Manuela Ravara a déposé une plainte auprès de la police contre son ancien propriétaire.

Elle se réjouit également qu’Eddy ait enfin trouvé une famille d’accueil permanente avec un autre chien âgé. Pour lui, le cauchemar est enfin terminé, et une retraite douce et pleine d’amour l’attend.