La détresse d'un chien abandonné et attaché à une bouche d'incendie laisse place à une nouvelle vie dès l'arrivée d'une bénévole

Coincé au fond d’une impasse, Charlie avait peu de chances d’être repéré et donc sauvé. Ce chien a toutefois fini par attirer l’attention d’une passante qui en a aussitôt informé une association locale. La nouvelle vie du Bulldog pouvait commencer.

Par une chaude après-midi, un couple habitant Cincinnati, en Ohio (Etats-Unis), récupérait ses enfants chez des amis quand il a repéré un Bulldog Anglais en détresse dans une impasse. Le chien était attaché à une bouche d’incendie autour de laquelle sa laisse s’était enroulée. De ce fait, il lui était impossible d’effectuer le moindre mouvement.

Il n’y avait personne dans les parages pour lui venir en aide, hormis les parents en question qui ont contacté l’association Badass Bulldogs Rescue, rapporte The Dodo.



Staci Lovy

Une bénévole s’est rendue sur les lieux pour libérer le quadrupède. Elle a été rejointe par Staci Lovy, la fondatrice de Badass Bulldogs Rescue.

Pour cette dernière, le couple a tout bonnement sauvé la vie du chien, qui a été appelé Charlie par la suite. « On était vendredi, la veille de la température record de 38°C pour les 7 à 8 jours suivants. Il serait certainement mort dans cette chaleur », assure-t-elle.

« Il était très gentil dès le moment où je l'ai rencontré », poursuit Staci Lovy, qui l’a emmené chez elle. Le Bulldog Anglais était soulagé et se sentait en sécurité, mais il n’était pas en parfaite santé. Il urinait fréquemment et souffrait d’autres problèmes.



Staci Lovy

La fondatrice de Badass Bulldogs Rescue l’a emmené le lendemain chez le vétérinaire, qui a diagnostiqué une infection urinaire.

Charlie paraissait également affecté sur le plan émotionnel. « Charlie était très nerveux, comme s’il était confus d’être un chien », relate sa bienfaitrice. Par ailleurs, celle-ci a constaté qu’il devenait très possessif dès qu’il avait une balle. Elle pense qu’il avait longtemps été laissé dehors avec une balle pour seul jouet.



Staci Lovy

« Il sera toujours l'un de mes favoris »

Le chien a été opéré et soigné. Il apprend à relâcher la balle lorsqu’on le lui demande et à interagir avec ses congénères. En quelques semaines, il a affiché des progrès sur tous les plans. Staci Lovy a aussi découvert qu’il adorait la pluie.

« Charlie est un chien incroyable qui a connu une vie difficile comme tant d'autres de nos jours, mais il a été génial et sera toujours l'un de mes favoris », confie-t-elle.



Staci Lovy

Il n’est plus à ses côtés, mais c’est une bonne nouvelle. Il a, en effet, été adopté par un couple. Samantha et Ryan, qui avaient perdu leur Bulldog nommé Jax 2 mois plus tôt, ont effectué 7 heures de route pour le rencontrer.

Charlie est heureux dans sa nouvelle maison. « Ce qu’il préfère, c’est de se blottir dans son panier avec ses couvertures le soir, dit Samantha. J'aime penser que, dans ces moments paisibles, il a tout oublié de son passé difficile et se sent complètement à l'aise avec nous. »

Staci Lovy