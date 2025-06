Il part à la plage et laisse son chien dans sa voiture où la température frôle les 50°C, la police intervient à temps pour le sauver

Le retour des beaux jours n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tous les chiens. Eux qui souffrent bien plus que nous de la chaleur se retrouvent, pour certains, dans des situations qui mettent leur santé, voire leur vie en danger. En particulier lorsque leurs propriétaires les laissent seuls dans leur véhicule, à l’intérieur duquel la température est encore plus élevée qu’à l’extérieur.

Un Yorkshire Terrier en a fait la douloureuse expérience le samedi 31 mai 2025 dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), mais l’intervention rapide des forces de l’ordre l’a sauvé de justesse, rapportait le média local MyPanhandle.

Ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Walton venait de recevoir plusieurs signalements de témoins inquiets pour le sort d’un petit chien. Ce dernier était enfermé dans une voiture garée en plein soleil, sur la route Gulf Drive qui fait face au Golfe du Mexique.

En arrivant sur les lieux, les adjoints du shérif ont constaté que le moteur de véhicule était à l’arrêt – donc la climatisation aussi – et que les vitres n’avaient été que légèrement abaissées.



Il y avait urgence pour le canidé, et les agents n’ont pas perdu de temps. Se servant de leur équipement, ils sont parvenus à déverrouiller l’une des portières et à libérer le chien, à qui ils ont ensuite donné de l’eau.



Ils ont trouvé le numéro de téléphone du propriétaire sur le collier de l’animal et ont contacté ce dernier. Il s’est présenté quelques minutes plus tard et a été arrêté. Andy Matute Villatoro, âgé de 26 ans et originaire de Houston dans l’Etat du Texas, il se trouvait à la plage pendant que son chien subissait la chaleur extrême qui régnait dans l’habitacle.

Les agents du service animalier du comté ont d’ailleurs constaté que la température à l’intérieur de la voiture était de 48°C à ce moment-là.

Andy Matute Villatoro est toujours incarcéré. Le montant de sa caution a été fixé à 1000 dollars (880 euros environ) et il est poursuivi pour cruauté animale.

Quant au chien, il a été confié au service animalier de Walton et sera probablement proposé à l’adoption.

Sur son compte X (anciennement Twitter), le bureau du shérif du comté de Walton a rappelé qu’ « il suffit de quelques minutes pour qu’une voiture garée devienne un piège mortel pour un animal, même avec les vitres ouvertes. 29 °C dehors ? La température peut dépasser 38 °C à l'intérieur d'une voiture en moins de 10 minutes. Les chiens peuvent souffrir d'un coup de chaleur, de lésions cérébrales ou même mourir pendant cette période. »

« Ce n’est pas seulement dangereux et inhumain, c’est aussi illégal », a-t-il insisté.

