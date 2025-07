Il ouvre sa porte sur un chien fatigué, sans savoir que ce jour changera leur vie à tous les deux

L’organisme de sauvetage Great Dog Rescue New England a accepté d'accueillir Ricky, un chien de 7 ans, dans ses locaux. Le canidé, qui semblait sorti de nulle part, n'avait pas non plus d'endroit où aller. Il est donc resté sous la garde du personnel, et attend qu'une famille aimante se manifeste pour l'adopter.

Difficile de savoir si Ricky vivait dans une maison autrefois. Si c'était bien le cas, ses propriétaires n'ont malheureusement pas pris soin de lui, car il avait de nombreux soucis médicaux. Il n'avait pas eu de soins depuis une longue période, si ce n'est jamais.

Une rencontre imprévue

Alors qu'il jetait un œil sur son jardin, un habitant du Massachusetts (États-Unis) a découvert qu'un inconnu s'était glissé dans son jardin. Heureusement pour lui, ce dernier était tout à fait inoffensif, puisqu'il s'agissait de Ricky. Le Great Dog Rescue New England a été appelé en renfort pour s'occuper de l'animal et tenter d'identifier son éventuel propriétaire.

Après plusieurs jours, personne ne s'est manifesté pour récupérer l'animal, comme le souligne Newsbreak. Selon la loi, il pouvait donc être placé à l'adoption, mais ses sauveteurs souhaitaient lui offrir des soins médicaux avant cela. Ricky avait notamment des soucis dentaires et besoin d'un petit toilettage, surtout pour se faire couper les griffes.

Quelque temps après, Ricky était « comme neuf, frais et propre », témoignait un porte-parole de l'association. Il a même trouvé la famille d'accueil parfaite pour lui auprès de laquelle il attend patiemment d'être adopté. Ses sauveteurs ont déclaré qu'il le méritait amplement Et d'autant plus parce qu'il était doté d'une « personnalité exceptionnelle ». Espérons qu'il trouve bientôt sa perle rare et qu'il continue de s'épanouir, parce que même à 7 ans, la boule de poil a encore une joie de vivre débordante.