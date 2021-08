Cette chienne de 7 ans, sauvée de l'errance, a passé plus d'un an dans un refuge sans jamais être adoptée

Sasha a absolument tout pour plaire et combler n’importe quelle famille de bonheur, mais cela ne l’a pas empêchée de passer plus d’un an entre refuge et foyer d’accueil. Sa patience et celle des gens qui ont pris soin d’elle ont fini par être récompensés, puisque cette chienne a été adoptée le weekend dernier.

Vendredi a été le 369e et dernier jour sans être adoptée pour Sasha. Cette chienne croisée de 7 ans vient, en effet, de trouver une famille pour toujours, rapportait CBS17 ce dimanche 22 août.

Sasha errait dans les rues du comté de Guilford, dans l’Etat de Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), lorsqu’elle a été découverte et prise en charge par le service de contrôle des animaux local. Elle a séjourné au refuge jusqu’en mars dernier, date à laquelle la chienne a été confiée à sa famille d’accueil, celle de Mary Diaz.

Celle-ci a pu voir à quel point Sasha est douce et d’agréable compagnie. Elle raconte notamment qu’elle n’aboie que très peu, qu’elle adore « les gratouilles sur le ventre », qu’on lui « masse les oreilles et la tête », et « observer les oiseaux et leur courir après ». Sasha a, par ailleurs, bien intégré les ordres de base. Elle a toutes les qualités pour rendre une famille heureuse, mais elle a tout de même dû attendre plus d’un an avant d’en trouver une. C’est quelque chose que Mary Diaz et l’équipe du refuge avaient du mal à comprendre.

La fin de l’attente pour cette chienne « quasi parfaite »

Quoi qu’il en soit, cette longue attente a pris fin samedi dernier, lorsque ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher.

Pour Mary Diaz, Sasha « est presque aussi parfaite que ce que Dieu puisse créer ». Elle méritait autant que tous ses congénères de connaître enfin la vie de famille.

De nombreux autres chiens et chats attendent de vivre la même chose dans cette structure d’accueil comme ailleurs, comme le rappelle Lisa Lee, directrice-adjointe du service de contrôle des animaux du comté de Guilford : « Il y a tant d'animaux sans famille, non seulement dans le comté de Guilford, mais aussi dans d'autres refuges. […] Ce sont des animaux merveilleux. »