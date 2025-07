"Il n’était pas du tout agressif", ce chien abandonné sans nourriture et seul dans un appartement accueille ses sauveteurs avec douceur

On ne sait pas combien de temps le chien serait resté dans le logement sans ce signalement. La procédure a pu être menée en un temps record, pour aller à la rencontre de l’Akita et pour le retirer à son propriétaire.

Livré à lui-même

Selon les voisins de la rue Sevaistre-Aîné d’Elbeuf, le chien se trouvait seul depuis plusieurs jours, son propriétaire s’étant absenté sans laisser de traces. La police municipale a été contactée, elle-même ayant dû demander l’aval de la police nationale pour intervenir sur place. Tout est allé vite et la police locale a pu obtenir les clés du logement pour y pénétrer sans faire de dégâts matériaux.

À l’intérieur, un chien se trouvait bien là, « au milieu de nombreux excréments », expliquait Actu. Les policiers n’ont pas réussi à savoir depuis combien de jours l’animal se trouvait là. Il disposait d’une peu de nourriture, mais pas suffisamment pour survivre très longtemps.

« Il n’était pas du tout agressif »

Les agents de la police municipale, accompagnés d’une association locale, ont porté secours au chien Akita appelé Kouma. L’animal était très maigre et présentait de nombreux signes d’un manque nutritionnel. Malgré ses problèmes de santé, Kouma « n’était pas du tout agressif » et a même accueilli aisément l’aide de ses sauveteurs. Ces derniers ont remarqué que les griffes du chien étaient très longues, montrant qu’il a été privé de soins depuis très longtemps. L’Akita a été confié à une clinique vétérinaire, qui a notamment étudié l’état de ses reins possiblement endommagés à cause d’une rétention excessive d’urine et une mauvaise alimentation.

Des nouvelles soulageantes

Au bout de quelques jours, les bénévoles ont reçu le verdict du vétérinaire, plutôt positif concernant l’état de santé de l’Akita. Pour la suite de son parcours, Kouma a pris la direction de la SPA du Havre, qui disposait alors d’une place pour lui.

Les bénévoles s’activent actuellement pour trouver une famille au grand chien, qui mérite amplement l’attention de propriétaires attentifs. Kouma a déjà repris un peu de poids et son état psychologique semble aussi s’améliorer.