"Il me faisait comprendre qu'il avait peur", un policier s’agenouille pour rassurer un chien blessé au bord d'une autoroute

Repéré en détresse près d’une autoroute texane, un chien au passé encore mystérieux a pu compter sur l’intervention rapide d’un policier et la mobilisation d’un refuge. Entre blessure grave, révélations inattendues via son identification et course contre la montre pour lui offrir une seconde chance, l’histoire de Lincoln montre à quel point un simple geste peut tout changer pour un animal en danger.

Alors qu’il passait par l’autoroute inter-Etats 35 à Waco, dans l’Etat du Texas, un automobiliste a vu un chien assis au bord de la chaussée. Il a décidé de s’arrêter pour s’enquérir de son état. Le canidé au pelage noir marqué de blanc était immobile sur l’herbe. L’homme a décidé d’appeler les forces de l’ordre et est resté sur place pour attendre leur arrivée.

C’est l’officier Michael Dorsey, de la police de Bruceville-Eddy, qui s’est rendu sur les lieux. “Le chien se trouvait sur le terre-plein central entre la voie de desserte et les voies principales de l'autoroute, raconte le policier à The Dodo . La situation était tout sauf idéale.”



luckylabrescue / Instagram

Il a activé sa caméra de poitrine et s’est approché de l’animal, qu’il entendait pleurer. "Il me faisait comprendre qu'il avait peur", dit-il.

Sa plus grande crainte était que le chien décide de fuir en direction de la route, où il n’aurait quasiment aucune chance de survivre. Le policier a toutefois vite compris qu’il ne risquait pas de le faire, car il était trop endolori pour bouger.

“J'essayais de lui mettre une laisse et de trouver un moyen de le faire monter dans ma voiture, puis j'ai réalisé qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas marcher, explique Michael Dorsey. Alors j'ai déplacé ma voiture jusqu'à l'endroit où il se trouvait dans l'herbe, et ensuite, avec l'aide du bon samaritain, nous l'avons installé à bord.”

Le policier a remercié l’homme qui l’avait prévenu et aidé, puis a emmené le quadrupède au commissariat. Il lui a donné de l’eau et de la nourriture, avant de le passer au lecteur de puce d’identification. Celle-ci lui a renvoyé les coordonnées d’un refuge de la région, le Lucky Lab Rescue and Adoption.

Il s’est avéré que le loulou y avait été adopté par une famille 8 ans plus tôt, alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot, et qu’il s’appelle Lincoln. L’officier Dorsey et le refuge ont tenté de joindre le propriétaire à plusieurs reprises, mais en vain.



Lucky Lab Rescue and Adoption

“Nous avons été choqués et horrifiés d'apprendre par téléphone que l'un de nos chiens était blessé, apeuré et au bord d'une autoroute”, confie Katherine Martin, présidente de Lucky Lab Rescue and Adoption.

Une première prothèse de hanche posée, en attendant la seconde

L'association a repris Lincoln en charge et l’a emmené en clinique vétérinaire. Les radiographies ont révélé que Lincoln souffrait de luxations et de fractures des hanches. La seule solution pour permettre à Lincoln de retrouver l’usage de ses pattes était la pose de prothèses. Un appel aux dons a été lancé pour pour financer l’opération et les soins.

A lire aussi : Un chien volé à son maître sous la menace d'une arme réapparaît le lendemain devant la maison d'une bonne samaritaine

“Une double prothèse de hanche est une opération lourde, mais nous aimons nos chiens comme des membres de notre famille, dit Katherine Martin. Ce pauvre garçon mérite une nouvelle chance dans la vie.”



Lucky Lab Rescue and Adoption

Une première intervention a déjà eu lieu, et l’une des prothèses est ainsi en place. La seconde sera posée dans quelques semaines.

De son côté, Michael Dorsey poursuit son enquête dans le but de percer l’énigme de l’abandon de Lincoln. Un appel à témoins a été émis dans ce sens.