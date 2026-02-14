« Il m'a sauvée », un Golden Retriever affamé trouvé seul dans la montagne renoue avec le bonheur et change la vie de sa maîtresse (vidéo)

Seul, affamé et terrifié, Tanalu tentait de survivre dans les montagnes d’Hawaï, livré à lui-même. Mais une rencontre inattendue allait tout changer : non seulement ce chien craintif s’est complètement métamorphosé, mais il a aussi transformé la vie de sa nouvelle maîtresse en lui apportant le plus doux des soutiens.

Parfois, adopter un animal ne change pas seulement la vie du chien ou du chat recueilli, mais transforme aussi profondément celle de la personne qui l’accueille. L’histoire de l’utilisatrice de TikTok @sunny_jayy et de son chien Tanalu en est un parfait exemple.

Tanalu, le chien qui a transformé une vie

Récemment, la jeune femme est revenue en vidéo sur sa rencontre avec son compagnon à 4 pattes dans une publication touchante relayée par Newsweek. La vidéo commence avec un Golden Retriever apeuré, caché dans les buissons, acceptant prudemment la nourriture en conserve que lui tend sa sauveteuse.

© @sunnyy_jayy / TikTok

Rapidement, les images deviennent plus joyeuses : le toutou désormais connu sous le nom de Tanalu court avec un ours en peluche, poursuit des oiseaux dans un cours d'eau, se roule dans l’herbe et profite pleinement de journées insouciantes à la plage. Une véritable transformation reflétant son nouveau bonheur d’avoir été sauvé .

Celle qui l’a trouvé à O’ahu, à Hawaï (États-Unis), alors qu’elle avait une vingtaine d’années, confie en légende : « Il m’a sauvée. » Depuis sa rencontre avec ce gentil toutou, la jeune femme a en effet trouvé bien plus qu'un compagnon : elle a trouvé un soutien précieux pour surmonter son anxiété sociale au quotidien.

Aujourd’hui, Tanalu continue de vivre sa meilleure vie aux côtés de sa maîtresse et lui apporte chaque jour la force de faire face à ses peurs.

« Qui abandonne un si adorable chien ? »

Les internautes ont été très surpris de voir un Golden Retriever abandonné, une race pourtant adorée et très populaire. « Qui abandonne un si adorable chien ? », se demandait l’un d’eux, résumant l’étonnement général.

Aux États-Unis, les Golden Retrievers sont depuis longtemps parmi les races préférées, et ils sont rarement présents dans les refuges : lorsqu’ils y arrivent, ils sont adoptés très vite. En France, même constat : le Golden Retriever est un toutou très apprécié (il a même détrôné le Berger Australien dans le classement des races préférées des Français en 2025).

© @sunnyy_jayy / TikTok

Certains internautes pensent que Tanalu n’avait peut-être pas été abandonné volontairement, mais simplement perdu. « Parfois, ils se perdent et leurs propriétaires, après de longues recherches, finissent par abandonner… Je suis content qu’il ait survécu et que vous l’ayez retrouvé », a écrit quelqu’un en commentaires.

Une autre personne se demandait : « Je sais que vous l'avez recueilli, mais personne ne l'a cherché ? Il a l'air si heureux maintenant. ».

Ce qui est sûr, c’est que, même si son ancien propriétaire ne se manifeste pas, Tanalu a pu commencer une nouvelle vie dans un foyer plein d’amour !