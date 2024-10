Sauvé par sa chienne d'un incendie où il a tout perdu, il lui cherche une famille aimante pour qu'elle ne manque de rien

Nicholas Dayter aurait tellement voulu avoir la possibilité de garder sa chienne auprès de lui, d’autant plus qu’elle lui a sauvé la vie, mais il n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins. L’incendie au cours duquel l’animal avait fait preuve d’héroïsme avait également fait tout perdre à son maître. 3 mois après, il est toujours à la recherche d’un foyer aimant pour son amie à 4 pattes.

Tout allait bien pour Nicholas Dayter et sa chienne Natara jusqu’en juin dernier et cet incendie qui avait tout ravagé et changé.

Le duo habitait alors Albany dans l’Etat de New York. L’immeuble où la femelle Staffordshire Bull Terrier âgée d’un an et son propriétaire vivaient avait pris feu. La brave Natara s’en était rendu compte avant tout le monde.

« Elle a commencé à donner des coups de tête, alors quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un gros jet de fumée traverser ma chambre », raconte Nicholas Dayter à NEWS10 ABC. Elle avait fait la même chose pour les autres résidents, ce qui leur avait permis de quitter les lieux à temps.



« Je pense sincèrement que sans Natara, nous serions tous morts dans cet immeuble », confie son maître. L’incendie avait détruit son logement et tout ce qu’il possédait. Du jour au lendemain, Nicholas Dayter s’est retrouvé dans la précarité et ne pouvait plus s’occuper correctement de sa chienne, qu’il qualifie à juste titre d’« héroïne ».

Le peu d’argent qu’il avait obtenu de la part de la Croix Rouge après le sinistre, il l’avait consacré aux soins de Natara, qui avait souffert de problèmes respiratoires à cause de la fumée qu’elle avait inhalée.

« Même si je l'aime, je préfère lui trouver un bon foyer et un endroit où elle peut être aimée »

Nicholas Dayter a contacté des dizaines de refuges dans sa région, mais tous ont refusé d’accueillir la Staffie car ils manquent de places. « En gros, ils ont dit qu'ils étaient dans la limite de leur capacité et qu'ils ne prenaient plus de chiens », dit-il à ce propos.

Il ne désespère pas de lui trouver une famille bienveillante pour qu’elle ait droit à la vie heureuse qu’elle mérite. « Ça fait mal parce que je voulais la garder aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'elle vieillisse. C'est triste aussi parce que même si je l'aime, je préfère lui trouver un bon foyer et un endroit où elle peut être aimée et ne pas avoir à traverser d’autres épreuves », conclut-il.