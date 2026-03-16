Une « dérogation temporaire exceptionnelle » facilite le retour des chiens et chats des Français bloqués par la guerre au Moyen-Orient

La guerre au Moyen-Orient a entraîné le rapatriement de milliers de Français, certains ayant quitté la région sans leur animal de compagnie. Pour faciliter leur retour et faire cesser les abandons, la France a décidé d’assouplir temporairement les règles sanitaires d’entrée sur le territoire pour les chiens et les chats, jusqu’à fin avril.

Depuis le déclenchement des hostilités fin février entre d'une part, les Etats-Unis et Israël, et de l'autre, l'Iran, 20 000 Français installés au Moyen-Orient ont été rapatriés. Parmi eux, certains seraient partis en laissant leur animal de compagnie sur place. Une situation à laquelle le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a réagi en annonçant, le jeudi 12 mars, la mise en place d'une dérogation temporaire exceptionnelle facilitant le rapatriement d'animaux de compagnie de Français en provenance des pays touchés par cette guerre, rapportait Le Parisien .

Elle prévoit un assouplissement des conditions sanitaires d'entrée des chiens et des chats sur le territoire national jusqu'au 30 avril. Le ministère de l'Agriculture a publié une liste de 13 Etats de provenance concernés dans un communiqué , dont les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Bahreïn, où des intérêts américains et d'autres cibles (bases militaires, installations pétrolières, etc.) sont visés par des frappes de représailles iraniennes, ou encore le Liban, théâtre d'une offensive israélienne.

« Jusqu’au 30 avril 2026, ces animaux pourront être accueillis en France même s’ils ne répondent pas aux conditions sanitaires européennes d’importation », peut-on lire dans ce communiqué.

Pour bénéficier de cette dérogation, les propriétaires doivent s'engager à contacter, à leur arrivée, un vétérinaire qu'ils auront préalablement désigné sur un formulaire téléchargeable sur le site du ministère de l'Agriculture et à se déclarer auprès de la DDPP (Direction départementale en charge de la protection des populations) de leur résidence en France.

Pointés du doigt, des influenceurs montent au créneau

Depuis le début de la guerre, des influenceurs notamment sont mis à l'index pour avoir abandonné leurs animaux à Dubaï en rentrant précipitamment en France. Maddy Burciaga fait partie de ceux qui s'en sont défendus en s'exprimant sur Instagram.



Photo d'illustration

Foued Benat, entrepreneur aux Emirats, a quant à lui « décidé de faire une vidéo pour sensibiliser les gens par rapport aux animaux », expliquant que la plupart des ressortissants français étaient partis dans la panique et sans connaître les démarches à effectuer pour emmener leurs chiens et chats. De ce fait, ces derniers étaient laissés sur place, livrés à eux-mêmes.

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Choqué par les témoignages faisant état d'animaux retrouvés attachés à des poteaux ou découverts dans des appartements par les concierges, il exhorte ses compatriotes qui s'apprêtent à quitter le pays à prendre le temps de se renseigner et d'effectuer les formalités nécessaires. Le cas échéant, il rappelle que des familles d'accueil et des refuges sont prêts à prendre leurs compagnons à fourrure en charge.