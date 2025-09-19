"Il est devenu mon bras droit", après 22 ans de service, un vétéran retrouve goût à la vie grâce à son chien d’assistance exceptionnel

Après avoir tourné une page douloureuse de sa vie de militaire, Mike Knotts ne s’attendait pas à renouer avec l’espoir grâce à un chien. C’est pourtant ce qu’a accompli Titan, un Berger Allemand devenu bien plus qu’un compagnon ; il est un véritable pilier pour son maître et sa famille.

Mike Knotts avait consacré 22 années de sa vie à servir son pays en tant que membre de l’armée de terre américaine. Il avait mis fin à sa carrière militaire en 2024 avec le grade de sergent-chef et de nombreuses distinctions, dont la Bronze Star, la Médaille du service méritoire (Meritorious Service Medal) et la Médaille de la recommandation de l’armée (Army Commendation Medal).

Ces 2 décennies passées en tant que soldat n’ont pas été sans conséquences sur sa santé physique, mentale et émotionnelle. Mike Knotts souffre, en effet, de stress post-traumatique et avait besoin d’une opération de remplacement de hanche.

Son moral était au plus bas quand il a reçu l’appel téléphonique le plus important de sa vie. A l’autre bout du fil, le représentant de l'association Rebuilding Warriors lui a annoncé qu’il allait se voir attribuer un chien d’assistance.

L’ancien militaire ne savait même pas ce que c’était. “C’est un compagnon présent pour toi quand tu en as besoin, lui a alors dit son interlocuteur. Ce n’est pas un animal de compagnie, ce sera ton bras droit”. A partir de là, tout a changé pour Mike Knotts.



Rebuilding Warriors / Facebook

Le 16 août 2025, Titan, magnifique Berger Allemand au pelage noir, lui a été officiellement remis. Ce chien d’assistance a redonné espoir à son nouveau maître, mais aussi à la famille de celui-ci, en particulier sa fille atteinte d’une maladie génétique rare. “J’ai dit : Voici Elizabeth, raconte-t-il à WHNT News 19 . Et immédiatement, sans aucun ordre, il s’est allongé juste à côté d’elle, a posé sa tête près de la sienne. Et ils sont simplement restés là, comme s’ils étaient amis depuis toujours.”



Rebuilding Warriors / Facebook

“C’est tout simplement incroyable de savoir que sa vie va changer”

Dès lors, Titan, à qui l’armée de terre a attribué le grade de major, et Mike Knotts sont devenus inséparables.



Rebuilding Warriors / Facebook

A lire aussi : Un chien sauvé in extremis lors d'un gigantesque feu de forêt se voit offrir une grande famille et un travail à la mesure de son talent

Jeff Mullins, PDG de Rebuilding Warriors, est bien placé pour connaître l’impact d’un tel chien sur la personne qu’il assiste et son entourage. Lui-même est un vétéran accompagné d’une chienne d’assistance appelée Zoey. “Si je ne l’avais pas, les démons dans ma tête seraient tout simplement impossibles à supporter, confie-t-il. Il m’est arrivé de pleurer avec la personne bénéficiaire, et c’est tout simplement incroyable de savoir que sa vie va changer. C’est ça, le plus important ; on prend soin des nôtres.”