"Il est devenu mon bras droit", après 22 ans de service, un vétéran retrouve goût à la vie grâce à son chien d’assistance exceptionnel
Après avoir tourné une page douloureuse de sa vie de militaire, Mike Knotts ne s’attendait pas à renouer avec l’espoir grâce à un chien. C’est pourtant ce qu’a accompli Titan, un Berger Allemand devenu bien plus qu’un compagnon ; il est un véritable pilier pour son maître et sa famille.
Mike Knotts avait consacré 22 années de sa vie à servir son pays en tant que membre de l’armée de terre américaine. Il avait mis fin à sa carrière militaire en 2024 avec le grade de sergent-chef et de nombreuses distinctions, dont la Bronze Star, la Médaille du service méritoire (Meritorious Service Medal) et la Médaille de la recommandation de l’armée (Army Commendation Medal).
Ces 2 décennies passées en tant que soldat n’ont pas été sans conséquences sur sa santé physique, mentale et émotionnelle. Mike Knotts souffre, en effet, de stress post-traumatique et avait besoin d’une opération de remplacement de hanche.
Son moral était au plus bas quand il a reçu l’appel téléphonique le plus important de sa vie. A l’autre bout du fil, le représentant de l'association Rebuilding Warriors lui a annoncé qu’il allait se voir attribuer un chien d’assistance.
L’ancien militaire ne savait même pas ce que c’était. “C’est un compagnon présent pour toi quand tu en as besoin, lui a alors dit son interlocuteur. Ce n’est pas un animal de compagnie, ce sera ton bras droit”. A partir de là, tout a changé pour Mike Knotts.
Rebuilding Warriors / Facebook
Le 16 août 2025, Titan, magnifique Berger Allemand au pelage noir, lui a été officiellement remis. Ce chien d’assistance a redonné espoir à son nouveau maître, mais aussi à la famille de celui-ci, en particulier sa fille atteinte d’une maladie génétique rare. “J’ai dit : Voici Elizabeth, raconte-t-il à WHNT News 19. Et immédiatement, sans aucun ordre, il s’est allongé juste à côté d’elle, a posé sa tête près de la sienne. Et ils sont simplement restés là, comme s’ils étaient amis depuis toujours.”
Rebuilding Warriors / Facebook
“C’est tout simplement incroyable de savoir que sa vie va changer”
Dès lors, Titan, à qui l’armée de terre a attribué le grade de major, et Mike Knotts sont devenus inséparables.
Rebuilding Warriors / Facebook
A lire aussi : Un chien sauvé in extremis lors d'un gigantesque feu de forêt se voit offrir une grande famille et un travail à la mesure de son talent
Jeff Mullins, PDG de Rebuilding Warriors, est bien placé pour connaître l’impact d’un tel chien sur la personne qu’il assiste et son entourage. Lui-même est un vétéran accompagné d’une chienne d’assistance appelée Zoey. “Si je ne l’avais pas, les démons dans ma tête seraient tout simplement impossibles à supporter, confie-t-il. Il m’est arrivé de pleurer avec la personne bénéficiaire, et c’est tout simplement incroyable de savoir que sa vie va changer. C’est ça, le plus important ; on prend soin des nôtres.”
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire