Habituellement distant, un chat reste aux côtés de son ami canin pour le réconforter pendant sa convalescence

Ce n’est pas parce qu’un chat n’est pas toujours très démonstratif qu’il est dénué de sentiment. Prenez Chuzzlewit. Malgré des années de bonne cohabitation avec Rosie, il ne lui a jamais montré à quel point il tenait à elle. Pourtant, lorsque la petite chienne s’est cassé la patte, il s’est montré le plus attentionné des infirmiers pendant sa convalescence !

Chez Shahpari, quelque part au Michigan (États-Unis), Chuzzlewit, le chat, et Rosie, la chienne, se sont toujours bien entendu. Le minou n’avait toutefois presque jamais manifesté ouvertement son affection envers sa sœur canine, jusqu’à ce qu’un banal accident change tout.

Un incident malheureux

Dernièrement, Rosie, une boule de poils âgée de 7 ans, a été victime d’un malheureux incident : alors qu’elle était en train de jouer, elle est tombée dans les escaliers. Voyant qu’elle boitait et qu’elle semblait souffrir, sa famille a réagi sans attendre. « Nous l'avons immédiatement emmenée chez le vétérinaire d'urgence », a déclaré Shahpari, sa maîtresse, à Newsweek. « Elle s'était cassé la patte. »

Rosie aurait donc besoin d'une période de convalescence pour guérir. Ce que sa maîtresse ne savait pas encore, c’est que la chienne pourrait compter sur un soutien inattendu durant cette période.

© u/Okotetto / Reddit

« Ce moment nous a tous fait fondre. »

Lorsque tout le monde est rentré à la maison après que Rosie ait été soignée par le vétérinaire, Chuzzlewit, le chat de 2 ans de la famille, était prêt à passer à l'action.

« Rosie s'est endormie et je suis descendue voir Chuzzlewit. À ma grande surprise, je l'ai trouvé allongé sur Rosie, la réconfortant et lui témoignant son amour pendant cette période difficile », se souvient Shahpari. « Ce moment nous a tous fait fondre. »

La maîtresse des 2 boules de poils n'a pas pu s'empêcher d’immortaliser en photo cette adorable démonstration d’affection et de partager le cliché sur Reddit.

Une publication qui a ravi les amoureux des animaux : « Oh là là ! Pauvre toutou ! Et j'adore voir des frères et sœurs à fourrure s'aimer ! », a notamment écrit un commentateur. « Il est prouvé que la fréquence à laquelle les chats ronronnent favorise la cicatrisation osseuse. Bravo à ce petit chat. », a ajouté un autre.

Si Rosie en doutait encore, il semble désormais évident que son frère félin l’adore et qu’il est prêt à faire son possible pour qu’elle aille mieux. Bien joué, Chuzzlewit !