« Il avait l’air si dévasté », un chien errant depuis l’expulsion de sa famille trouve une aide secourable dans le désert (vidéo)

Aux États-Unis, l’ICE expulse des familles, laissant parfois leurs animaux seuls et perdus. C’est ce qu’a vécu Eclipse, un chien abandonné dans le désert, avant qu’une femme au grand cœur ne lui offre un foyer aimant en attendant qu’il ne retrouve peut-être un jour sa famille…

Aux États-Unis, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) est une agence fédérale principalement chargée d’identifier, d’arrêter et d’expulser les personnes en situation irrégulière. Si sa mission est légale, ses méthodes restent très controversées et ont récemment suscité de nombreux mouvements de protestation à travers le pays.

Au delà de la violence de leurs interventions, les agents de l’ICE n’hésitent pas à séparer des familles lors des expulsions, sans se soucier des répercussions sur leurs animaux de compagnie. C’est exactement ce qu’a vécu Eclipse, un chien livré à lui-même après que sa famille a été emmenée. Laissé seul et perdu dans le désert, il a heureusement rencontré l’aide salvatrice d'une généreuse bienfaitrice.

Seul au monde

C’est en se promenant dans le désert près de chez elle en Arizona, que Jaime Simpson a repéré un chien solitaire. Au début, elle a pensé qu’il appartenait à quelqu’un et l’a simplement observé. Mais très vite, il est devenu évident que le chien était seul et en détresse. En enquêtant, la jeune femme a peu à peu découvert la triste réalité de sa situation.

« J’ai commencé à parler aux voisins », a expliqué Jaime à The Dodo. « Ils m’ont dit que sa famille avait en fait été expulsée. »

© The Dodo

Abandonné et perdu dans le désert, le pauvre toutou errait sans repère. Consciente qu’elle devait intervenir, mais souhaitant respecter la procédure officielle pour les animaux errants, Jaime a contacté la fourrière pour que la boule de poils soit prise en charge. Entre-temps, elle lui rendait régulièrement visite, sentant bien que le toutou était profondément triste.

« Il avait l’air si dévasté », se souvient la jeune femme. « Je ressentais une forte pression intérieure pour l’aider. » Jaime n’a donc pas hésité longtemps avant de ramener le toutou chez elle et de le nommer Eclipse.

© The Dodo

Une jolie renaissance

Au début, Eclipse était nerveux et timide, préférant rester à l’écart et refusant de jouer. Ne comprenant pas son comportement, Jaime a alors eu l’idée de lui parler en espagnol, ce qui a immédiatement transformé son attitude.

« Ses oreilles se sont dressées », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : "Oh, pendant tout ce temps, tu ne comprenais pas l’anglais !" »

Aujourd’hui, Eclipse s’épanouit pleinement, courant et jouant avec les autres chiens de la famille Simpson. Ses nouveaux propriétaires l’adorent et s’engagent à prendre soin de lui autant que nécessaire, tout en espérant qu’un jour il pourra retrouver ses maîtres.

« Si jamais sa famille d'origine voyait cette vidéo, je voudrais qu'elle sache combien il est aimé. On le gâte plus que nos propres chiens », a déclaré Jaime. « Et on le leur rendrait volontiers s'ils pouvaient le reprendre. »