À cause des expulsions massives, de nombreux animaux se retrouvent sans famille et cherchent à se reconstruire dans un nouveau foyer

Depuis plusieurs mois, le président des États-Unis, Donald Trump, a déployé une politique anti-immigration. Par conséquent, de nombreuses familles ont quitté le territoire américain pour retourner dans leur pays d'origine. Malheureusement, certaines laissent derrière elles leurs animaux de compagnie, qu'elles n'ont pas la possibilité de prendre en charge. Les refuges sont alors bondés de pensionnaires orphelins suite à ces mesures gouvernementales.

En 2025, le Président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé lancer une lutte contre l’immigration et plus de 2 millions de personnes ont quitté le territoire depuis. Parmi elles comptaient de nombreux propriétaires de chiens qui ont dû abandonner leur animal dans des refuges ou parfois même le laisser sur leur propriété avant de partir. Les organismes de protection animale tels que le Mercy Full Project, basé en Floride, se sont alors retrouvés dépassés par la situation.

Heydi Acuna, fondatrice de l’association, partageait à Fox 13 son désarroi face à cette situation. Elle a elle-même constaté l'afflux de nouvelles arrivées au sein de son propre refuge suite à la mise en place de cette politique. Depuis quelques mois maintenant, elle reçoit des dizaines d'appels téléphoniques de la part des familles implorant que leur animal soit placé en sécurité.

Parallèlement, d'autres personnes la contactent pour lui indiquer la présence de chiens abandonnés sur des propriétés laissées vides après des expulsions . Heydi prend alors en charge ces pauvres quadrupèdes qui avaient une famille autrefois et ont tout perdu du jour au lendemain.

Mercy Full Project / Facebook

À la recherche de maisons d’accueil

Comme la plupart des sauveteurs d'animaux, Heydi a pleinement conscience que les abandons sont en hausse à cause de l'inflation, par exemple, car les gens n'ont plus les moyens de s'en occuper. Toutefois, elle n'avait pas anticipé cette nouvelle vague : « Ces familles nous contactent pour savoir comment nous pouvons les aider, car elles n’ont pas d’endroit où accueillir leurs animaux [...] C’est une crise à laquelle nous ne nous attendions pas », confiait-elle.

La bienfaitrice sait que son refuge ne pourra pas accueillir un nombre trop important d’animaux, alors elle a fait appel à l’aide de sa communauté. Elle recherche notamment des familles d'accueil qui pourraient héberger les toutous en attendant de leur trouver une maison définitive.

A lire aussi : Un homme croise sa chienne disparue depuis 6 jours en train de marcher tranquillement sur un trottoir (vidéo)

Aussi, Heydi a souhaité faire passer un message aux autorités qui ne semblent pas avoir conscience du problème. Elle aimerait qu'une collaboration soit établie afin que les animaux des personnes expulsées ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes : « Si ces familles sont expulsées, qu'on leur pose au moins des questions et qu'on collabore avec les services de protection animale pour retrouver leurs animaux », proposait-elle.