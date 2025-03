Un chiot abandonné dans le désert s’échappe de sa meute et se dirige instinctivement vers un refuge

Une association californienne s’est donné pour mission d’aider les chiens du désert à avoir une vie meilleure. Cela passe par des actions de stérilisation et d’autres soins dont les animaux pourraient avoir besoin. Comme si les canidés savaient qu’ils étaient bien traités entre les mains des bienfaiteurs, certains s’éloignent de leur meute pour obtenir un autre quotidien.

Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, l’association Community Effort Animal Rescue présentait à sa communauté l’un de ses nouveaux visiteurs, Memphis. La boule de poils s’est retrouvée seule dans le désert après avoir été abandonnée par sa meute. Pour les membres du refuge, sa présence n’a rien d’un hasard et la mère du quadrupède pourrait l’avoir volontairement laissé sur place afin qu’il ait un meilleur avenir.

Les chiens du désert sont un sujet préoccupant pour de nombreuses associations. Ces animaux, considérés comme sauvages la plupart du temps, ont un quotidien extrêmement rude. Ils luttent constamment pour trouver de la nourriture et survivre face aux prédateurs, comme le rappelait Parade Pets.

@communityeffortanimalrescue / Instagram

Une rencontre improbable

Malgré son immense volonté, Community Effort Animal Rescue n’est pas en mesure de sauver et d’accueillir tous ces chiens dans ces locaux. Elle tente alors de diminuer la misère animale en organisant notamment des campagnes de stérilisation. En effet, les chiennes font des petits qui vivent difficilement dans le désert par la suite. Toutefois, l’un de ceux-ci a eu de la chance en croisant les membres du refuge.

Il s’est retrouvé devant la bâtisse, seul et n’ayant nulle part où aller. Sa meute semblait l’avoir abandonné, mais pour le personnel, sa présence n’était pas une coïncidence. Il pensait, en effet, que sa mère l’avait volontairement laissé sur place, là où il pouvait se nourrir et vivre plus convenablement.

A lire aussi : Des nouvelles de Dorka, chienne retraitée de l'armée et ayant retrouvé son maître après 8 mois d'attente

La boule de poils, nommée Memphis, a été prise en charge par les sauveteurs. Elle est extrêmement timide, car elle n’avait jamais vu d’humains autrefois. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est que ces derniers feront tout pour lui offrir la meilleure vie possible et qu'elle ne connaîtra plus jamais la misère.