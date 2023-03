Il affronte un lynx à mains nues pour défendre son chien contre l'attaque du félin sauvage

En Floride, un habitant a protégé le chien de sa fille face à un lynx s’en étant pris à lui alors qu’ils étaient en promenade, rapportait FOX 35 Orlando.

Les faits ont eu lieu le samedi 11 février à Stoneybrook, quartier de l’est d’Orlando. Ce jour-là, Paul Broadhurst promenait Koda, le chien de sa fille, quand le duo a été pris pour cible par le félin sauvage, qui a surgi et sauté sur eux avant que l’homme n’ait eu le temps de s’en rendre compte.



FOX 35 Orlando

Pris au dépourvu, le père de famille qui avait plus peur pour le Pitbull que pour lui-même s’est débattu de toutes ses forces. « Le lynx m’a bien griffé, et j’ai dû lui donner des coups de poing sur la gueule pour l’éloigner de moi », racontait-il à FOX 35 Orlando.



FOX 35 Orlando

Face à sa détermination, le lynx a fini par lâcher prise et s’éloigner dans la forêt. Paul Broadhurst s’en est sorti avec quelques griffures impressionnantes, mais sans gravité. Koda, lui, est sain et sauf.



FOX 35 Orlando

La maison familiale est située à proximité de la réserve naturelle Hal Scott. Pour Frank Robb, spécialiste à l’association EEARSS (Soutien à la recherche sur la sensibilisation à l'éducation à l'environnement), ces rencontres tendent à se multiplier à mesure que les villes grignotent du terrain sur l’habitat naturel des animaux sauvages.

« Vous verrez donc plus de conflits comme celui-ci »

« Lorsque des maisons sont construites, ces zones sauvages sont supprimées, dit-il à ce propos, et vous verrez donc plus de conflits comme celui-ci avec la faune. Soyez conscient de votre environnement et sachez où vous habitez ». Il conseille, en cas de rencontre de ce type, de prévoir « quelque chose à mettre entre vous et ledit animal […]. Faites demi-tour et allez dans une autre direction ».

Paul Broadhurst, lui, aimerait que le félin soit capturé, invoquant le danger encouru par les animaux de compagnie et les habitants, notamment les plus jeunes. « Les gens promènent leurs chiens et leurs enfants [dans ce secteur]. Il y a de petits enfants de 1, 2, 3 ans et si le lynx les attaquait, ce serait terrible », souligne-t-il.

Les autorités ont annoncé avoir ouvert une enquête sur l’incident.