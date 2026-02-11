« Il affaiblit la portée des vrais appels à l'aide », l'association YouCare porte plainte après le faux enlèvement d'un chien orchestré par un influenceur

L’affaire Cyril Schreiner continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Après la mise en scène autour de son chien Albert, le créateur de contenu est désormais visé par une plainte.

Fin janvier, l’influenceur Cyril Schreiner affirmait, en larmes, que son chien Albert avait été enlevé. 10 jours plus tard, l’affaire a pris un tournant judiciaire ; l’association YouCare a annoncé qu’elle portait plainte contre lui, rapportait Franceinfo le mardi 10 février. Une décision qui est intervenue après les aveux du créateur de contenu, lequel a reconnu avoir mis en scène le prétendu kidnapping de son Carlin pour « diversifier son contenu ».

Un faux enlèvement qui a ému des millions d’internautes

Tout avait commencé par une vidéo publiée par Cyril Schreiner sur ses réseaux sociaux, où il expliquait que son ami canin, très populaire auprès de sa communauté, venait d'être enlevé chez lui par 2 individus.

Les jours suivants, il avait poursuivi son récit en multipliant les vidéos et les stories afin de tenir son audience en haleine, racontant ses « recherches » et suscitant une vive émotion. Des publications qui généraient des millions de vues.

Par la suite, toutefois, des internautes et plusieurs créateurs de contenu avaient commencé à pointer des incohérences et des signes de mise en scène. Ils avaient également relevé qu’aucune plainte officielle n’avait été déposée auprès des autorités.

Le vendredi 6 février, l’influenceur a annoncé avoir retrouvé Albert après « 48 heures » de négociations avec les ravisseurs. Si l’information a suscité un soulagement chez certains, elle a rapidement renforcé le scepticisme.



cyrilschr / Instagram

Le lundi 9 février, face à l’ampleur des critiques, Cyril Schreiner a reconnu publiquement que le kidnapping avait été « totalement inventé ». Il a admis avoir orchestré cette mise en scène pour « diversifier son contenu » et créer du divertissement, avant de présenter ses excuses. De nombreux fans ont alors appelé à se désabonner, dénonçant une manipulation. Pour beaucoup d'entre eux, l'influenceur a manqué de respect aux familles qui vivent réellement cette épreuve qu'est la perte d'un animal de compagnie.

Même s’il a assuré qu’il reverserait l’intégralité des gains générés à des associations de protection animale, le mal était fait et la rupture avec une grande partie de son public consommée.

A lire aussi : Un bienfaiteur répare le coeur brisé d'un vieux chien abandonné et en fait le nouveau membre de sa famille (vidéo)

YouCare dénonce une « pratique commerciale trompeuse »

Le mardi 10 février, YouCare a annoncé sur Facebook qu’elle portait plainte « contre l’influenceur Cyril Schreiner pour avoir orchestré le faux kidnapping de son chien dans le but de faire le buzz et de s’enrichir sur Snapchat et Tiktok ».

« Notre objectif est clair : faire condamner cette Pratique Commerciale Trompeuse et mettre un terme au détournement lucratif de la cause animale », a écrit l’association. Elle a notamment dénoncé la « banalisation du vol d’animaux » et une pratique destinée à augmenter ses revenus publicitaires, contraire à la loi influenceur de 2023.

« Quand un influenceur ment sur un drame pour gagner de l'argent, il vole le temps et l'émotion de millions de personnes qui ont visionné et partagé. Il affaiblit la portée des vrais appels à l'aide », a déclaré son président Thomas Moreau.

L’association a indiqué s’attendre à une sanction ferme « pour que cela ne devienne pas une mode sur les réseaux sociaux ».