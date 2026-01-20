« Il a retrouvé sa joie de vivre », opéré à temps, ce chiot survit à l'ingestion d'une lame de rasoir

La curiosité peut parfois mener nos compagnons à 4 pattes dans des situations pour le moins inquiétantes. Lors du Nouvel An, une famille britannique a vécu de longues heures d’angoisse après un incident aussi inattendu que dangereux impliquant son chiot. Grâce à une prise en charge rapide, l’histoire s’est toutefois conclue de la meilleure des manières.

Charlie est un jeune Bull Terrier de 5 mois. A cet âge, les chiots sont encore pleinement dans la découverte du monde qui les entoure. Ils sont très curieux et cela leur joue parfois de bien mauvais tours. Charlie et ses humains en ont récemment fait l’expérience, mais fort heureusement, tout s’est bien terminé pour eux, comme nous l’apprend la BBC .

La famille du canidé habite le Shropshire, comté de l’ouest de l’Angleterre. Le 31 décembre 2025, elle s’apprêtait à fêter la Saint-Sylvestre et n’imaginait assurément pas la passer en clinique vétérinaire. C’est pourtant bien ce qui s’est produit, les maîtres de Charlie l’ayant soupçonné d’avoir avalé un objet dangereux. Il s’agissait, en l’occurrence, d’une tête de rasoir jetable avec son capuchon en plastique.



Teme Veterinary Practice / Facebook

Ils n’ont eu d’autre choix que de l’emmener aux urgences de la clinique Teme Veterinary Practice, à Ludlow. Les vétérinaires ont estimé qu’il aurait été trop risqué d’essayer de le faire vomir ; la protection était, en effet, susceptible de se détacher et donc de dénuder la lame, qui pouvait ainsi occasionner des lésions dans son tube digestif.

“Il s'est très bien remis de son opération”

Il a donc été décidé d’attendre le lendemain pour s’assurer de la présence de l’objet dans l’estomac en effectuant une radiographie. Cette dernière a confirmé les suspicions des propriétaires du chiot, montrant clairement la lame.



Teme Veterinary Practice / Facebook

Forts de cette information, les vétérinaires ont opéré Charlie en urgence. L’intervention s’est déroulée sans accroc.

“Il s'est très bien remis de son opération et est rentré chez lui le jour même, peut-on lire sur la page Facebook de la clinique Teme Veterinary Practice. Notre équipe soignante l'a vu aujourd'hui et nous pouvons vous dire qu'il a retrouvé sa joie de vivre et qu'il est de nouveau plein d'entrain.”

A lire aussi : « Absolument, ramène-le à la maison » un chien errant terrifié voit son destin bouleversé grâce à une phrase spontanée (vidéo)



Teme Veterinary Practice / Facebook