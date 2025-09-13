« Il a juste un peu miaulé », une femme dans le train reçoit une amende de 110 € après la plainte d'un voyageur contre son chat

Lors d’un voyage entre la Bretagne et l’Île-de-France, Monet, le chat de Camille, a miaulé à plusieurs reprises. Certains passagers se sont dits perturbés par le bruit et ont prévenu le conducteur. La propriétaire du félin a alors reçu une amende pour avoir entaché la tranquillité des autres voyageurs.

Camille voyage fréquemment avec son chat, Monet. Le 21 août dernier, elle était à bord d’un train de la SNCF avec son compagnon et le félin quand ce dernier s’est mis à miauler. Des passagers se sont plaints et le couple a finalement reçu une amende de 110 € pour « trouble à l’ordre public ». Une sanction jugée sévère par la propriétaire du quadrupède, qui a eu le sentiment de vivre une injustice.

« Il a un petit peu miaulé au début du trajet et suite à la plainte d'un voyageur, un contrôleur nous a mis une amende », témoignait la parisienne. L’incident s’est produit lors d’un trajet reliant Paris à Vannes, précisait le Daily Mail . Camille, son conjoint et leur chat voyageaient tous les 3 dans les règles. La boule de poils se trouvait effectivement dans un sac de transport conforme et disposait d’un billet de train.

Une amende incompréhensible

Quand Monet s’est mis à miauler, un voyageur a commencé à se plaindre et a alerté le personnel du train. D’après la SNCF, un agent aurait proposé au couple de quitter sa place pour s’installer dans un autre wagon, plus vide que le sien. La femme aurait alors refusé la proposition : « Nos chefs de bord lui ont proposé d’être replacée dans la voiture d’à côté [...] Une solution de savoir-vivre qu’elle a malheureusement refusé », indiquait un porte-parole.

Puisque la situation ne s’améliorait pas et que les voyageurs étaient plusieurs à se plaindre, Camille a reçu une amende. Une sanction qu’elle juge injuste et qu’elle a d’ailleurs contestée auprès de l’entreprise, car elle voyageait dans les règles : « C'est quand même dommage que la SNCF puisse verbaliser des personnes qui voyagent simplement avec leur animal, qui sont en règle et qui ont pris toutes les précautions nécessaires », constatait-elle.

La SNCF a rappelé que l’amende était relative aux nuisances sonores occasionnées par son chat, mais a souligné le fait qu’elle examinera la contestation, puisque tout voyageur est en droit d’effectuer une réclamation.