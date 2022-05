Son chat accusé de terroriser le quartier lui coûte 30 000 € d'amende. Elle obtient finalement 115 000 euros en justice !

Suite aux nombreuses plaintes déposées contre elle par le service de contrôle animalier de sa ville, la propriétaire d’un chat accusé de semer la terreur avait dû payer des dizaines de milliers d’euros d’amende. 3 années plus tard, la justice lui a finalement donné raison.

Un chat à qui l’on reprochait de terroriser le quartier et de s’en prendre aux animaux, a finalement été restitué à sa maîtresse après sa saisie. Cette dernière a même eu droit à un important dédommagement, rapporte France Live ce jeudi 12 mai.

Le félin en question répond au nom de Miska. Ses prétendus errements et attaques sur d’autres animaux avaient valu à sa propriétaire une trentaine d’amendes en 2019, lui coûtant au total 30 000 euros. Elles lui avaient été infligées après les plaintes déposées par les agents de contrôle animalier de la ville où elle réside, Bellevue dans le comté de King (Etat de Washington) en l’occurrence.



Miska The Cat

Le chat d’Anna Danieli lui avait même été retiré, en vertu du règlement en vigueur à cette époque et qui stipulait que tout chat ou chien en situation de divagation ou promené sans laisse devait être placé en fourrière. Des dispositions qui ont été assouplies entre-temps.

Double victoire pour la propriétaire du chat

Trouvant ces décisions injustes, elle avait décidé de contre-attaquer et de poursuivre les services de la ville et du comté en justice. Son avocat avait basé une bonne partie de sa stratégie de défense sur le fait que le responsable dudit service de contrôle animalier habite le même quartier qu’elle. Il aurait donc, selon lui, profité de sa position pour la sanctionner en incitant ses agents à déposer plainte contre elle.

Miska The Cat

Anna Danieli a fini par obtenir gain de cause au tribunal. Miska lui a été rendu, et elle a, en plus, été dédommagée à hauteur de 125 000 dollars (115 000 euros environ).