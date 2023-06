"Il a changé mon monde" : un ancien militaire traumatisé raconte son sauvetage par un chien d'assistance

Comme bon nombre d’autres militaires revenus du front, Bill Lins connaissait une véritable descente aux enfers à cause de ses expériences traumatisantes. Il su remonter la pente grâce à l’aide précieuse d’un chien spécialement formé et appelé Link.

Nous avions déjà parlé de K9s for Warriors, une association qui sauve des vies ; celles des chiens de thérapie et d’assistance qu’elle forme, ainsi que celles des vétérans des forces armées auxquels elle les affecte. Elle avait permis à Mclean Raybon, ancien membre de l’armée de Terre américaine, de reprendre goût à la vie en compagnie du chien Merrick. Elle en avait fait de même pour Damian, démineur de l’US Navy bénéficiant de la présence réconfortante de Shai.

Autre militaire traumatisé, autre chien d’assistance et autre histoire ayant pris un tournant heureux grâce à K9s for Warrior. Le récit est rapporté par WMAR 2 News.



WMAR 2 News

Bill Lins faisait partie de l’infanterie de marine, le fameux corps des Marines. Il avait été déployé en Irak et en Afghanistan. Sa carrière de militaire avait duré 12 ans, jusqu’à son retour à la vie civile en 2016.

« Je n’avais aucun moyen de m’en sortir »

C’est en 2007 que le diagnostic avait été établi. Bill Lins souffrait de trouble du stress post-traumatique. Ses années de service sur les différents théâtres de conflits l’avaient profondément marqué.

« Je ne sortais pas. L’alcool était impliqué dans tout ce que je faisais. Je détruisais toutes les relations autour de moi. C'était vraiment une période difficile et je n'avais aucun moyen de m'en sortir », raconte-t-il.

Il commençait à perdre espoir quand K9s for Warriors est intervenue. « C'est bien de demander de l'aide et nous ne sommes qu'un des nombreux outils disponibles pour aider les anciens combattants à retrouver une vie digne et indépendante », indique le directeur de l’association Carl Cricco.

Bill Lins avait trouvé le courage de demander cette aide, et K9s for Warriors ne l’avait pas déçu. Avant même de lui trouver un chien, processus retardé par la pandémie de Covid-19, l’organisation le contactait régulièrement pour demander de ses nouvelles. Ces simples appels faisaient déjà la différence pour cet homme qui s’était enfermé dans son monde.

Le chien lui-même était un rescapé. Il avait été découvert extrêmement maigre, sans poils et infesté de vers avant son sauvetage et sa formation. Link présentait le profil parfait pour Bill Lins.



Bill Lins

« La pièce de puzzle manquante dans ma vie »

Ils ont été présentés en août 2022. Depuis, l’ex-Marine surmonte les obstacles les uns après les autres en compagnie de son nouvel ami. « Link était la pièce de puzzle manquante dans ma vie », dit-il.



Bill Lins

« J'ai l'impression qu'il est mon âme sœur, mais pas sous forme humaine, poursuit le vétéran. Nous faisons tout ensemble et nous nous entendons si bien. »



Bill Lins

Pour Bill Lins, Link a tout bonnement « changé [son] monde ». L’ancien soldat mène désormais une vie de famille paisible à Forest Hill dans le Maryland, à une trentaine de kilomètres de sa ville natale de Baltimore. Une famille comptant un membre très spécial et dont l’arrivée a tout fait basculer du bon côté.

Bill Lins