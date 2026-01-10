Ignoré pendant des années, ce chien errant avec de nombreux problèmes de santé est heureux d'être enfin le centre de l'attention

Shaggy a pu compter sur la vigilance de bons samaritains. Le chien, pétri de solitude, battait le pavé à West Kelowna (Colombie-Britannique) dans un état lamentable jusqu’à ce qu’un signalement auprès de la BC SPCA lui permette de poser les pattes dans un lieu sûr et chaleureux.

Le 9 décembre, des citoyens inquiets ont alerté la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA) au sujet d’un chien errant dans un état préoccupant à West Kelowna. Affectueusement nommé Shaggy en raison de son pelage (« hirsute » ou « ébouriffé » en français), l’ex-va-nu-pattes a reçu énormément d'attention.

Comme le précise l’association sur son site web, plusieurs infections avaient envahi son organisme et ses poils terriblement emmêlés contenaient des excréments. « Il était tellement content qu’on s’occupe de lui, déclare Shannon Paille, directrice du refuge de la BC SPCA de Kelowna, d’habitude, les animaux qui arrivent au refuge ont déjà eu des contacts humains, mais Shaggy se comporte comme s'il voyait des gens pour la première fois. »

Une longue liste de problèmes de santé

L’état de Shaggy était tellement grave, que les soigneurs ont été contraints de le sédater pour l’examiner correctement. Une fois rasé, ils ont découvert une affection cutanée et une invasion de puces. Ses griffes étaient si longues, qu’elles se cassaient et rendaient la marche douloureuse. De plus, le pauvre toutou – âgé d'environ 4 ans – était concerné par une infection auriculaire depuis un certain temps, une inflammation des organes génitaux, une mycose génitale et une infection urinaire.

© BC SPCA / Facebook

Mais cette longue liste de maux n’est pas finie… En effet, les vétérinaires lui ont diagnostiqué une hypertrophie de la prostate (augmentation de celle-ci), ainsi qu’une hernie périnéale (affaiblissement des muscles qui soutiennent le rectum).

Rassurez-vous, Shaggy reçoit de nombreux soins adaptés, et sera également opéré pour sa hernie périnéale. Ce sera d'ailleurs l’occasion de le castrer, avant de le proposer à l’adoption.

© BC SPCA / Facebook

Grâce à ce sauvetage, l’ex-va-nu-pattes pourra recouvrer la santé et a de grandes chances de connaître le bonheur absolu : être adopté par une famille aimante et responsable qui lui offrira une vie de rêves !

A lire aussi : Un Pitbull soi-disant "agressif" se soucie davantage de sa sieste que de l'arrivée d'un "intrus" (vidéo)

© BC SPCA / Facebook