Idée reçue : les chiens voient-ils les fantômes quand ils fixent le vide ?

Votre chien fixe le mur avec insistance, pourtant, il n’y a rien… Que voit-il donc ? Une présence invisible ? Rassurez-vous : il n’est probablement pas en train de communiquer avec l’au-delà, mais plutôt de faire appel à son extraordinaire acuité sensorielle. On vous explique.

Si vous êtes propriétaire d’un chien, vous avez certainement déjà vécu cette scène : votre compagnon à 4 pattes aboie soudainement alors qu’il n’y a personne, fixe un coin vide de la pièce ou semble suivre quelque chose du regard. De quoi se poser des questions ! Et peut-être même imaginer que nos toutous sont capables de détecter les phénomènes paranormaux… Si ce genre de réaction intrigante nourrit les croyances autour des fantômes, la science apporte quant à elle une explication bien plus simple : les chiens perçoivent souvent des sons, des odeurs ou de petits mouvements que nous ne remarquons pas.

Une super-audition et une cognition spatiale hors du commun

Contrairement aux humains, qui s'appuient principalement sur la vue pour comprendre leur environnement, les chiens explorent le monde en mobilisant l'ensemble de leurs sens : ils analysent les odeurs, les sons, les vibrations et les moindres mouvements autour d’eux.

L'ouïe du chien est particulièrement remarquable. Alors que l'être humain entend des sons jusqu'à environ 20 000 hertz, le chien peut percevoir des fréquences hertziennes allant jusqu'à 65 000 hertz. Il détecte ainsi des sons totalement inaudibles pour nous, comme les ultrasons émis par certains appareils ou les petits bruits produits par des insectes et des rongeurs. Un léger grattement derrière une cloison, un animal qui se déplace sous un plancher ou même une vibration très discrète peuvent donc immédiatement attirer son attention. Ses oreilles, très mobiles, lui permettent en plus de localiser avec une grande précision l'origine d'un son, d'en suivre les déplacements et d'évaluer sa distance. Son cerveau combine ensuite toutes ces informations pour construire une véritable représentation de l'espace qui l'entoure.

La vision de nos fidèles compagnons complète également cette perception exceptionnelle. Les chiens ne voient pas toutes les couleurs que nous percevons, mais ils sont beaucoup plus à l’aise dans la pénombre et repèrent facilement les petits mouvements. Leur champ de vision plus large leur permet également de surveiller une grande partie de ce qui les entoure sans même bouger la tête.

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Un odorat exceptionnel

S'il y a bien un domaine dans lequel les chiens nous surpassent largement, c'est celui de l'odorat. Pour eux, l'air est une véritable bibliothèque d'informations. Là où nous percevons simplement l'odeur d'une pièce, un chien est capable de distinguer une multitude de traces olfactives : le passage d'une personne quelques heures plus tôt, les résidus d'un parfum, la présence d'un autre animal, des aliments, ou encore de très légères variations chimiques liées aux émotions ou à l'état de santé.

Cette capacité extraordinaire s'explique par leur anatomie. La région de leur cerveau dédiée à l'analyse des odeurs est environ quarante fois plus développée que la nôtre, et leur truffe peut contenir jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, (contre seulement 5 millions chez l'être humain). Grâce à ce système ultra-performant, les chiens détectent des odeurs qui nous sont totalement imperceptibles.

Ainsi, en combinant leur odorat, leur ouïe et leur vision, les chiens construisent une perception du monde très différente de la nôtre, bien plus riche en indices sensoriels invisibles ou inaudibles pour les humains. Alors la prochaine fois que votre compagnon se fige en regardant un coin sombre ou renifle avec insistance un endroit qui vous paraît parfaitement banal, inutile d’appeler les chasseurs de fantômes ! Il est probablement juste en train d’écouter, de sentir ou d’observer un monde que nous ne percevons pas.

L’info Woopets - Quand faut-il vraiment s’inquiéter ?

Un chien qui fixe un point dans le vide a généralement un comportement tout à fait normal. En revanche, certains signes associés doivent attirer votre attention. Ainsi, il est préférable de consulter un vétérinaire si vous observez :