[Idée reçue] La salive du chien est antiseptique et guérit les plaies humaines

On entend souvent dire que la salive du chien serait un antiseptique naturel capable de soigner les blessures humaines. Mais qu’en est-il vraiment ? Derrière cette croyance populaire largement répandue se cache une tout autre réalité. Faisons le point sur ce que dit la science.

Qui n'a jamais entendu que la salive du chien serait un « remède naturel » capable de désinfecter et de faire cicatriser les plaies humaines ? Cette idée reçue trouve sans doute son origine dans l’observation de nos amis à 4 pattes qui lèchent instinctivement leurs propres blessures, ce qui donne l’impression qu’ils se soignent ainsi. En réalité, si ce comportement peut parfois avoir un effet limité chez l’animal, il ne s’applique pas à l’humain. Selon les connaissances scientifiques actuelles, la salive canine n’a en effet pas de propriétés cicatrisantes pour nos plaies : au contraire, elle peut ralentir la guérison et même augmenter le risque d’infection en introduisant des bactéries.

Une bouche pleine de bactéries

La bouche de nos compagnons n’est pas stérile : comme chez l’humain, elle abrite une flore bactérienne buccale très riche. Les chiens peuvent ainsi héberger des bactéries parfois inoffensives pour eux, mais potentiellement problématiques pour nous. C’est notamment le cas de la bactérie Pasteurella multocida, qui peut provoquer des infections cutanées, des abcès, et des complications plus sérieuses chez les personnes fragiles ou immunodéprimées.

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La présence de ces bactéries s’explique facilement par le mode de vie de nos fidèles compagnons : ils se lèchent, explorent leur environnement avec la bouche et entrent en contact avec de nombreuses surfaces. Ainsi, laisser un chien lécher une plaie ne favorise pas la guérison, mais peut, au contraire, augmenter le risque d’infection.

Un risque d’infection grave

Même si la salive du chien est souvent perçue à tort comme « inoffensive », elle peut en réalité présenter un risque infectieux, surtout en cas de morsure ou de léchage sur une plaie. Les chiens peuvent notamment transmettre à l’humain certaines maladies appelées zoonoses, comme la rage, la leptospirose ou encore la toxocarose.

Dans de rares cas, des infections beaucoup plus graves peuvent également survenir, comme celles provoquées par la bactérie Capnocytophaga canimorsus, naturellement présente dans la bouche de certains chiens. Selon une étude menée par le CHRU de Brest*, elle a d'ailleurs été associée à plusieurs cas graves, parfois mortels, en France. Transmise le plus souvent par morsure, mais aussi parfois par léchage sur une peau lésée, elle peut entraîner une forte fièvre, des vomissements, puis dans les cas les plus sévères, une infection généralisée du sang.

Heureusement, ces situations restent rares, et la prévention joue un rôle essentiel : une bonne hygiène des plaies, une consultation médicale en cas de doute, et la vaccination des animaux permettent de réduire fortement les risques.

L’info Woopets – Quels sont les bons réflexes si un chien lèche une de vos plaies ou vous mord ?

La bouche du chien contient naturellement de nombreuses bactéries. En cas de morsure ou de léchage sur une plaie, celles-ci peuvent pénétrer dans la peau et provoquer des infections parfois sérieuses. Même si le risque reste limité dans la majorité des cas, il ne doit jamais être sous-estimé. Quelques gestes simples permettent de limiter les risques et de protéger votre santé :

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Évitez si possible le contact : ne laissez pas un chien lécher une plaie humaine, même superficielle ;

Nettoyez immédiatement en lavant soigneusement la zone à l’eau et au savon dès que possible ;

Désinfectez avec un antiseptique adapté pour limiter le risque d’infection ;

Surveillez l’évolution : observez la plaie dans les heures et les jours qui suivent ;

Consultez un professionnel de santé si vous observez une rougeur persistante ou qui s’étend, une douleur inhabituelle, un gonflement, un écoulement ou des signes d’infection.