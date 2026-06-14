Idée reçue : Donner un œuf cru à son chien rend son pelage plus brillant

Pour faire briller le pelage de leur chien, certains propriétaires disent ajouter un œuf cru à sa gamelle. Une bonne astuce ? Si elle semble naturelle en apparence, elle n’est pourtant pas sans risque. Consommé régulièrement par un toutou, le blanc d’œuf cru peut en effet favoriser une carence en biotine, une vitamine essentielle à la santé du pelage et provoquer de sévères problèmes de peau. On vous explique.

Saviez-vous que l’œuf, qui est un incontournable de l’alimentation humaine, n’avait pas les mêmes atouts chez nos compagnons à 4 pattes ? Par exemple, on croit souvent bien faire en glissant un œuf cru dans la gamelle de son chien pour rendre son pelage plus brillant. Pourtant, ce petit réflexe peut avoir l’effet inverse ! Le blanc cru, en particulier, est au cœur du problème.

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Un aliment dangereux quand il est cru…

L’œuf cru suscite beaucoup de questions chez les propriétaires de chiens, et pour cause ! Si le jaune d’œuf cru peut être intéressant pour votre chien sur le plan nutritionnel, car il contient des vitamines, des acides aminés et des minéraux bénéfiques, le blanc cru, lui, est à éviter absolument. Il contient en effet de l’avidine, une substance qui bloque l’absorption de la biotine (vitamine B8), indispensable au bon état du derme et du pelage. À long terme, cela peut entraîner une carence nutritionnelle, avec des conséquences visibles chez votre toutou comme une chute de poils, voire des troubles cutanés sévères en cas d’exposition prolongée.

En parallèle, la consommation d’œufs crus expose aussi au risque de salmonellose, une infection bactérienne potentiellement dangereuse pour votre compagnon à 4 pattes.

Pour profiter des bienfaits de l’œuf sans risque, mieux vaut donc privilégier des préparations cuites ou, à défaut, ne proposer à votre chien que le jaune cru avec modération.

…mais une bonne source de nutriments quand il est cuit

Vous l’aurez compris, vous pouvez parfaitement intégrer l’œuf dans l’alimentation de votre chien, à condition de prendre quelques précautions. Cuit, l’œuf devient en effet une excellente source de protéines, d’acides gras, de vitamines et de minéraux, utiles à sa vitalité. Avant de l’introduire dans ses repas, mieux vaut toutefois vérifier que votre boule de poils n’y est pas allergique, même si ces cas restent rares.

L’idéal est de privilégier des œufs bien cuits (durs, brouillés ou en omelette) toujours servis froids et coupés en petits morceaux pour éviter tout risque d’étouffement. La quantité doit aussi rester modérée : un œuf par semaine suffit généralement pour un chien adulte (jusqu’à 2 pour les grands gabarits).

Enfin, certains vétérinaires recommandent aussi parfois de donner la coquille finement broyée comme source de calcium. Attention toutefois : ne donnez ce complément à votre toutou que sur le conseil d’un professionnel, afin d’éviter tout risque de déséquilibre alimentaire.

L’info Woopets – Que donner à son chien pour qu’il ait un beau poil ?

À défaut d’œuf cru, vous pouvez donner d’autres aliments à votre chien pour l’aider à garder un beau poil et en bonne santé :

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Le saumon, riche en acides gras, contribue à la brillance et à la souplesse du pelage ;

L’huile de poisson apporte des nutriments essentiels pour la peau et le poil ;

Le poulet et le bœuf fournissent des protéines de qualité, utiles à la croissance et au renouvellement du pelage.

N’oubliez pas également qu’un brossage régulier permettra d’aérer la fourrure de votre toutou et d’éliminer les impuretés et la poussière.