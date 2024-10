Un programme expérimental permet à de jeunes enfants atteints du cancer d’entretenir un échange épistolaire avec un chien ou un chat dans la même situation

De nombreuses études ont prouvé que les enfants évoluant aux côtés d’animaux sont moins anxieux. Une récente initiative a permis à de jeunes patients souffrant du cancer de bénéficier d’amour et de bienveillance d’une manière tout à fait originale : par le biais de lettres échangées avec des chiens ou des chats traversant des situations similaires.

Anne Ingalls Gillespie, ancienne infirmière dans un service de Pédiatrie de l'Université du Colorado (États-Unis), est à l’origine de ce projet aussi insolite que très utile. Touchée par la situation de ses jeunes patients hospitalisés en cancérologie, elle a cherché par tous les moyens à éclairer leur quotidien. Elle s’est tout naturellement tournée vers les animaux, qui sont une source sans fin de réconfort. Selon elle : « Ils ne discutent pas, ne posent pas de questions ; ils écoutent simplement et valident ».

"Solidaires face à la maladie"

Pour ce programme de correspondance, Anne a pensé à tout, détaillait New Scientist. En effet, si le bien que font les animaux aux enfants est entièrement reconnu, leur présence est interdite dans les structures de soin, qui obéissent à des règles strictes d’hygiène. Anne a donc imaginé une autre formule, qui a tout de suite séduit les intéressés. Le nom de son programme « Youth and Pet Survivors », signifiant « Jeunes et Animaux Solidaires face à la maladie ».

Pour attribuer des correspondants canins ou félins à tous les petits patients, Anne a pris contact avec des vétérinaires spécialisés en oncologie. Ainsi, des profils de chiens et de chats, avec des maîtres motivés lui ont été proposés. Dès lors, les patients ont pu découvrir leurs futurs confidents.

Des centaines de lettres échangées

L’initiative a permis de mettre en place de nombreux et riches échanges. Pour analyser les bienfaits des échanges épistolaires, Anne et son équipe ont analysé plusieurs échantillons. À travers 157 lettres écrites par 16 jeunes patients, les chercheurs ont découvert que la maladie occupait finalement une moindre place. Les petits patients, ainsi que les animaux, par l’intermédiaire de la voix de leurs maîtres, avaient à cœur d’instaurer une relation profonde. Les lettres étaient embellies de nombreuses photos, de dessins colorés, laissant entrevoir une volonté de partager « leurs triomphes, leurs espoirs, leurs rêves ».

Un programme plus que bénéfique

Anne a pu prouver que ces correspondances ont joué un grand rôle dans le parcours de soin des enfants touchés par le cancer. Elle expliquait : « Les lettres permettent aux patients de s’exprimer librement et sans jugement, tout en leur offrant un sentiment d’acceptation inconditionnel, de compagnie et d’appartenance ».

Pleine de sens, cette expérience prouve une fois de plus combien le lien humain – animal est fascinant.