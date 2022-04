Un homme en phase terminale d'un cancer au cerveau collecte des fonds pour aider son Chihuahua adoré, mais handicapé (vidéo)

En Arizona (États-Unis), un homme atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale collecte des fonds pour son Chihuahua handicapé. Il faut dire que la boule de poils est une véritable source de joie et de réconfort au quotidien.

En novembre 2021, Andrew Kuzyk a subi une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur logée dans son cerveau. Cette dernière avait été découverte quelques mois plus tôt, en août. Toutefois, les médecins n'ont pas été en mesure de la supprimer entièrement, en raison de son emplacement gênant. Andrew vit actuellement les derniers mois de sa vie, rapporte Newsweek dans un article paru le 30 mars 2022.

Mais avant de recevoir cette sentence inévitable, Andrew et son épouse, Pamela, ont accueilli de nouveaux membres de la famille. Leur couple de Chihuahuas, Claire et Charlie, ont donné naissance à des chiots adorables.

© Champ The Chihuahua’s Page I am unstoppable / Facebook

Un chiot rejeté par sa mère

Parmi les nouveau-nés se trouvait Champ. Ce dernier s'est s'avéré différent de ses compagnons de portée. En effet, le petit Chihuahua est né sans ses 2 pattes avant. Andrew et Pamela ont expliqué que la maman avait rejeté l'avorton. Ils ont donc craint pour sa survie. Mais la boule de poils pouvait compter sur l'aide de ses propriétaires adorés, lesquels l'ont immédiatement pris sous son aile.

Aujourd'hui, Champ est âgé de 6 mois. Depuis quelques semaines, les rôles se sont inversés : le chien est devenu l'ange gardien de son « père adoptif ». Quand Andrew a appris que son traitement ne fonctionnait plus et qu'il était arrivé en phase terminale, son ami à fourrure est apparu comme une source de joie et de réconfort. « J'ai juste l'impression qu'il est ici pour une raison : pour nous », a estimé Pamela.

Une collecte de dons organisée sur Facebook

Malgré sa condition, Andrew a encore une mission à réaliser. Avec sa femme, il aimerait investir dans un chariot pour chien. Champ est capable d'utiliser ses coudes avant pour se déplacer, mais un tel accessoire améliorerait grandement son confort de vie. Cela lui éviterait de graves problèmes de santé par la suite. En effet, son propriétaire adoré a expliqué que « son dos commençait à s'incliner », ce qui pourrait engendrer de futures blessures.

A lire aussi : Victime d'une malformation, un Labrador renaît de ses cendres à la suite d'une opération chirurgicale importante

© Champ The Chihuahua’s Page I am unstoppable / Facebook

Pour aider son compagnon bien-aimé, le couple a organisé une collecte de dons sur Facebook. Un jour, Champ se verra offrir un superbe chariot qui rendra sa vie meilleure.