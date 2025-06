Invisible pendant près de 2 ans, cette chienne de refuge voit sa vie basculer grâce à un dernier appel à l’aide

Il y a des nouvelles qui donnent le sourire. Roxy, une chienne de refuge, a trouvé une famille après avoir passé plus de 500 jours sur place. Pendant des mois, les membres de l’association n’ont cessé de la mettre en avant pour la faire adopter. Un petit coup de pouce extérieur est venu changer le destin du quadrupède.

510, c’est le nombre exact de jours que Roxy a passé dans les locaux d’Animal Concern Cumbria, en Californie (États-Unis). La chienne est arrivée au refuge pleine d’espoir et ses sauveteurs étaient persuadés qu’elle rejoindrait rapidement sa maison pour la vie. Toutefois, les semaines et les mois sont passés sans que quiconque s'intéresse à elle. Les bienfaiteurs ont alors redoublé d’efforts pour lui permettre de quitter le refuge.

Eux qui connaissaient si bien la boule de poils avaient du mal à comprendre pourquoi elle n’intéressait pas les adoptants. Elle s’entendait avec tout le monde et était facile à vivre : « On ne comprend pas pourquoi, car est adorable, elle adore tous ceux qu'elle rencontre [...] C'est une petite fille très intelligente, pleine de caractère, qui aime être occupée par des aventures, des enrichissements et de la compagnie humaine », avait écrit un porte-parole de l’organisme sur Facebook à l’époque.

Animal Concern Cumbria / Facebook

Une attente interminable

Les bienfaiteurs du toutou savaient qu’il pouvait faire le bonheur d’une famille, encore fallait-il trouver quelqu’un qui lui laisse sa chance. Pendant des mois, ils ont publié de nombreuses photos et indications pour que Roxy ne tombe pas dans l’oubli. Elle était constamment mise en avant sur internet, mais cela ne semblait plus suffire.

Les membres de l’association se sont alors tournés vers les médias pour que le minois de Roxy fasse le tour de la Californie. Les journalistes de Cumbria Crack se sont intéressés à cette affaire et ont mis la chienne en lumière, tout comme le centre vétérinaire local Millcroft Veterinary Group. À partir de ce moment, les choses ont basculé pour le quadrupède. Un couple, touché par son récit, a décidé d’aller à sa rencontre, et la magie a opéré.

Le 18 juin dernier, sur Facebook, Animal Concern Cumbria annonçait l’excellente nouvelle : « Nous versons des larmes de bonheur alors que nous disons au revoir à notre belle Roxy, qui a enfin été relogée après 510 jours sous nos soins ! », pouvait-on lire. Les membres ont ajouté que Roxy avait « volé leur cœur » pendant son séjour et qu’ils ne pouvaient être plus heureux pour elle. La chienne n’a plus qu’à profiter de la vie au sein de sa nouvelle maison !