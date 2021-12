L'histoire touchante d'un Rottweiler aveugle devenu le père adoptif de 2 chiots (vidéo)

Après avoir été abandonné à cause de son handicap, Oliver a entamé un nouveau chapitre de sa vie dans un foyer aimant. Il est même devenu papa de 2 chiots.

À l'âge de 3 mois seulement, Oliver a été rejeté par ses anciens propriétaires. La raison ? Sa cécité... Heureusement, le Rottweiler a été pris en charge par l'association Battersea Dogs and Cats Home (Angleterre). Le personnel s'est pris d'affection pour ce toutou qui apportait de manière assez drôle son écuelle, dans le but de recevoir encore plus de nourriture !

Puis, le chien a finalement trouvé une famille aimante, originaire du sud-est de Londres, peu de temps avant Noël 2020. Une dizaine de mois plus tard, il a pris sous son aile 2 chiots, Peter et Chris, rejetés par leur mère à la naissance.

© SWNS

Le meilleur cadeau de Noël

« En tant que chien handicapé, qui s'est retrouvé abandonné avant les fêtes, il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fait qu'Oliver aide à élever ces chiots avant leur premier Noël », a confié Rebecca Lodder, un membre du refuge.

Bien que le Rottweiler soit aveugle et fasse 10 fois la taille des bébés, il n'en demeure pas moins un père adoptif exceptionnel. Oliver représente 50 kg d'amour pur. « Il a été si gentil avec Peter et Chris, leur apprenant à jouer et à se pelotonner pour des siestes régulières », a ajouté Rebecca Lodder.

L'énorme boule de poils s'est donné pour mission de parfaire l'éducation des chiots au cours des 2 derniers mois. Il a apporté son aide 24 heures sur 24. Grâce à sa nature douce, son affection et son dévouement, ses protégés se sont parfaitement développés et ont même été adoptés à temps pour les fêtes de fin d'année. « L'année dernière, Oliver a eu le meilleur cadeau de Noël en trouvant une maison, maintenant il offre le même cadeau à ces chiots sans défense », a déclaré Rebecca.

Suzanne, sa propriétaire, a expliqué à Teamdogs qu'Oliver s'est parfaitement installé et s'avère très lié à sa « grande sœur » Izzy. « Ils passent tout leur temps ensemble maintenant, a rapporté sa bienfaitrice, ils adorent faire des promenades à la campagne et se blottir l'un contre l'autre le soir. Ce sont les meilleurs amis du monde. »

Oliver a su trouver le chemin qui mène vers le bonheur, et a conduit 2 chiens à l'aube de leur vie sur la même voie.