« Héros du jour ! », en effectuant un simple contrôle, la police découvre des armes à feu et un chien volé 2 mois auparavant

Dernièrement, l’angoisse d’un propriétaire dont le chien avait été volé a finalement laissé place à un immense soulagement. Disparue dans le Kent (Angleterre) 2 mois auparavant, sa petite Épagneule a été retrouvée dans le Dorset de l’Ouest, soit à plus de 250 km de chez elle. Dans le cadre de l’enquête, la police a également saisi des armes à feu et placé une personne en garde à vue.

Lorsqu’un chien disparaît, l’angoisse de ses propriétaires est immédiate : peur pour sa sécurité, stress constant, sentiment d’impuissance... Pourtant, certaines histoires réservent parfois une fin heureuse inattendue, comme celle de Honey, une Épagneule au pelage marron et blanc, disparue en décembre 2025 et récemment retrouvée saine et sauve.

Honey, une chienne volée loin de chez elle

Comme le rappelle le Dorset Echo, la petite chienne s’était volatilisée de sa ferme du Kent dans le sud-est de l’Angleterre en moins de 10 minutes.

Grâce à une intervention conjointe entre l’équipe de lutte contre la criminalité rurale de la police du Dorset et la RSPCA, Honey a heureusement été retrouvée dans le Dorset de l’Ouest, à plus de 250 km de sa maison.

© Stolen and Missing Pets Alliance

C’est un simple contrôle dans une propriété qui a permis de retrouver la boule de poils. Après quelques vérifications d’usage, les forces de l’ordre ont pu confirmer l’identité de la chienne avant de la rendre à ses propriétaires, ravis.

Une intervention saluée par de nombreux internautes qui ont même qualifié les agents de la police du Dorset de « Héros du jour ! » sur les réseaux sociaux.

Une affaire qui dépasse le simple vol

L’affaire, initialement considérée comme un simple vol de chien, a rapidement révélé une dimension bien plus sérieuse. Lors de leur intervention, les forces de l’ordre ont en effet découvert et saisi plusieurs armes à feu, laissant entrevoir des activités illégales plus larges.

© Stolen and Missing Pets Alliance

Un homme d’une trentaine d’années, originaire de la région, a été arrêté puis placé en garde à vue pour suspicion de possession ou de détention d’un chien et pour des infractions liées aux armes à feu.

Il a depuis été remis en liberté sous caution tandis que l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits. Honey, quant à elle, a retrouvé son foyer, laissant cette horrible mésaventure derrière elle.