Guidé par son 6ème sens, ce chien détecte un grave danger qui menace son meilleur ami canin (vidéo)

Pepper, un Malinois Belge, a vécu un certain temps avec Kaladin, son congénère, au sein de la maison familiale. Les 2 s’entendaient bien, mais récemment, le second s’est montré beaucoup plus protecteur envers le premier. Plus encore, il a commencé à lui lécher le sommet du crâne de manière très insistante et ses propriétaires ont finalement compris pourquoi : leur chien avait senti la tumeur de son frère canin.

Les chiens arrivent souvent au refuge avec tous leurs secrets et leurs maux. Quand Pepper a été adoptée par sa famille, cette dernière a remarqué les nombreuses cicatrices qui parsemaient son corps. L’une d’elles, entre les oreilles de l’animal, avait inquiété ses propriétaires pendant un certain temps. Ils avaient alors consulté un vétérinaire, mais ce dernier avait affirmé qu’il s’agissait simplement d’une balafre.

Un comportement insistant

Tout le monde est rentré à la maison après la consultation et le quotidien a repris son cours jusqu’à ce que Kaladin adopte un drôle de comportement. Lui qui n’avait jamais prêté attention à la cicatrice de son congénère semblait en être devenu obsédé. Il la léchait sans arrêt, comme s’il essayait de la soigner. Ses maîtres ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’une simple bonne attention de sa part, mais ont commencé à se poser des questions face au comportement répété de l’animal.

Finalement, Pepper a été conduit chez un vétérinaire et, cette fois, le spécialiste a affirmé que la cicatrice sur la tête du quadrupède était une tumeur. Kaladin était le seul à avoir compris que la situation de son frère canin était grave. Son instinct est tout bonnement exceptionnel.

Pepper est désormais en convalescence après avoir été opéré. Il se remet sur pattes jour après jour et Kaladin continue de veiller sur lui, comme il l’a toujours fait.