Gros plan sur le groupe MSD, un des leaders de la santé humaine et animale dans le monde

Garantir le « mieux-être animal » ? C’est le pari que s’est lancé MSD Santé Animale , l’un des leaders mondiaux au service des éleveurs, des vétérinaires et de la santé de nos amis les animaux. Parfaitement ancrée dans l’Hexagone et très active sur le secteur, l’entreprise poursuit sa dynamique d’innovation. Portrait.

En 1891, le pays a accueilli l’entreprise en son sein. 57 ans plus tard, elle a fait son entrée sur le marché de la santé animale avec la sulfaquinoxaline, un traitement vétérinaire visant à traiter la coccidiose. Au fil des années, MSD Santé Animale n’a cessé de se développer, devenant ainsi l’un des leaders mondiaux de ce secteur. Aujourd’hui, il est présent dans plus de 150 pays et compte près de 71 000 collaborateurs. 5 sites sont implantés dans le paysage français.

Forte de ses 130 années d’expérience, la société pharmaceutique multiplie les solutions biopharma de santé vétérinaire pour toutes les espèces animales. Antiparasitaires, vaccins, antibactériens… Les 70 % de son activité sont axés sur la prévention des maladies.

Avec un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros (dont 36 % consacrés à nos petites bêtes), MSD Santé Animale France obtient la 2e place sur le marché de la santé animale en France.

Zoom sur les innovations de MSD : la technologie au service du mieux-être animal

En plus de l’innovation, la prévenance, la responsabilité et la qualité forment la pléiade de valeurs chères à MSD Santé Animale. Motivées et passionnées, les équipes s’investissent chaque jour pour faire avancer la santé et le mieux-être des animaux.

D’ailleurs, la société pharmaceutique tient le rôle d’ambassadrice du concept de « One Health », qui évoque l’interconnexion entre santé humaine, santé animale et santé environnementale. MSD Santé Animale s’investit pleinement pour l’avenir du vivant.

En 2014, le groupe s’est démarqué avec le lancement de Bravecto, un antiparasitaire externe pour chats et chiens. Un produit phare dans le secteur de la santé animale !

D’autres innovations ont vu le jour, comme Animo, un dispositif permettant une meilleure compréhension des habitudes de nos boules de poils adorées ; ou encore Thermochip, une technique d’identification non invasive et intelligente, qui mesure de manière fiable la température de son hôte ; et bien d’autres objets high-tech de la gamme SurePetcare, tels que des gamelles, des fontaines et des chatières connectées, ainsi que des trackers d’activité.

Parce que le « mieux-être animal » lui tient à cœur, le groupe MSD a créé la campagne « Protect Our Future Too ». À travers elle, l’entreprise sensibilise les possesseurs d’animaux autour des effets des dérèglements saisonniers sur leurs adorables protégés.

Enfin, pour améliorer la prise en charge des chats dans les cliniques vétérinaires, MSD Santé Animale a mis en place le programme Cap Félin.

À travers ses activités, ses interactions, ainsi que son offre unique alliant médicaments et technologies, la firme tend à améliorer considérablement la vie de nos poilus. Avec l’ensemble de ses collaborateurs, sensibilisés au bien-être animal, le groupe MSD invente jour après jour le « mieux-être » de nos petits compagnons.

