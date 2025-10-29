Grièvement blessée par balles sous les yeux de ses chiots, une chienne reçoit la visite d'un homme bouleversé qui veut lui offrir une nouvelle vie

En Floride, une chienne a été retrouvée grièvement blessée par balle, abandonnée avec ses 2 petits. Grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre et d’une association locale, cette petite famille canine tente aujourd’hui de se reconstruire, malgré les lourdes séquelles et le terrible traumatisme.

Le bureau du shérif du comté de Broward, en Floride (Etats-Unis), a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin après la découverte d’une chienne blessée par balle à Pompano Beach, rapportait CBS News le lundi 6 octobre.

“Voici Sparkles. On lui a délibérément tiré dessus”, peut-on lire dans un post Facebook de l’association I Heart Animal Rescue qui l’a prise en charge. Cette dernière précise qu’au moment de l’attaque, elle était accompagnée de ses 2 chiots et que l’un d’eux “est très mal en point, avec un souffle au cœur et devant être vu par un cardiologue”. Les jeunes canidés ont, eux aussi, été recueillis par l’organisation.



Les adjoints du shérif de Broward ont été informés de la situation le matin du dimanche 5 octobre, aux alentours de 9 heures locales. La chienne gisait dans une mare de sang, et d’après I Heart Animal Rescue, au moins 10 heures se sont écoulées entre le tir et sa prise en charge médicale.



Cindy Mucciaccio, bénévole chez I Heart Animal Rescue, a appris qu’un des habitants avait récemment menacé de tirer sur Sparkles si elle s’approchait de sa propriété, mais pour le moment, personne ne sait avec certitude ce qui s’est réellement passé.

Incertitude quant à l’état de sa patte

Vétérinaire au Deer Run Animal Hospital de Deerfield Beach, où la chienne est hospitalisée, le Dr Sarah Gangadin explique que la balle a traversé l’épaule gauche de l’animal avant de ressortir par la patte avant droite. Le membre en question est encore très instable. Elle et ses collègues font tout ce qu’ils peuvent pour la sauver, mais les chances d’éviter l’amputation sont plutôt réduites.



Bouleversé par le sort de Sparkles, un homme appelé Robert Summa est venu lui rendre visite à la clinique vétérinaire. Il s’est dit prêt à l’adopter lorsque son état de santé le permettra.

La chienne aura très probablement besoin de plusieurs semaines de soins pour s’en remettre. I Heart Animal Rescue a lancé un appel aux dons pour couvrir les frais vétérinaires, qui devraient s’élever à plusieurs milliers de dollars.