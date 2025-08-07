Grenouilles mortes, concombres de mer, le flair d’un chien policier déjoue un trafic improbable lors d'un contrôle à l'aéroport

Pour les douaniers et autres policiers intervenant dans les aéroports, les chiens sont extrêmement précieux. Ils sont dressés pour flairer les produits illicites, interdits ou dangereux. Buckie fait partie de ces toutous et a fait une découverte étonnante récemment.

Buckie est un membre important du Customs and Border Protection (CBP), soit le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Il a été formé en tant que “chien détecteur agricole” pour dénicher les produits interdits dans les valises des voyageurs ou directement sur eux-mêmes. Ces objets, matériaux, ou encore aliments, peuvent être de toute sorte et sont parfois même totalement improbables.

Si l’on pense généralement à la saisie de substances illicites dans ce genre de recherche, elles sont loin d’être les seules à être transportées par les voyageurs malhonnêtes. Très souvent, des passagers tentent d’exporter des aliments interdits, ce qui constitue un véritable trafic.

Ce genre de marchandise peut entraîner des risques sanitaires, notamment l’importation de plantes, d'ingrédients ou d’animaux sauvages. Pourtant, des personnes continuent d’ignorer la loi et les policiers sont à l'affût pour ne rien laisser passer. Pour cette mission, Buckie et ses congénères sont de parfaits alliés.

@CBP / X

Sur les réseaux sociaux, le CBP partage fréquemment leurs trouvailles à sa communauté. Une saisie récente réalisée grâce à Buckie a d'ailleurs beaucoup fait réagir les internautes et les médias, dont l’Economic Times. Un passager en provenance de la Corée du Sud a tenté de faire passer des concombres de mer ainsi que des grenouilles décédées dans ses bagages. D’autres objets non identifiés et suspects ont interpellé les policiers.

Tous sont absolument interdits et le flair de Buckie a permis de les détecter. Les membres du CBP ont qualifié cette découverte « d’inhabituelle » et ont photographié le toutou à côté de sa prise.

@CBP / X

A lire aussi : Abandonné à 4 mois, un chiot croise des gendarmes au restaurant et devient la mascotte de leur brigade

La boule de poils a été vivement félicitée par les internautes dans la section des commentaires : « Bravo Buckie ! Merci de nous protéger », écrivait une personne, « Excellent travail Buckie », félicitait quelqu’un d’autre. Difficile de savoir ce que l’individu comptait faire de ses produits et si ceux-ci représentaient un risque biologique, mais les policiers ne souhaitent prendre aucun risque. Grâce à Buckie, une catastrophe a peut-être été évitée !