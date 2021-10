Grande-Bretagne : les propriétaires qui soumettent leurs chiens à un régime végétarien risquent une amende et la prison

Le régime végétarien a le vent en poupe, mais pas seulement dans nos assiettes. Certains propriétaires le proposent à leurs chiens. En Grande-Bretagne, ce choix est jugé inadapté et peut être sévèrement puni par la loi.

Poussés par le désir de réduire leur empreinte carbone ainsi que leur consommation de produits d'origine animale, certains humains deviennent de plus en plus sélectifs au niveau de leur alimentation. Mais pas la leur uniquement...

En effet, certains d'entre eux contraignent leurs chiens à suivre un régime sans viande. Selon l'Animal Welfare Act 2006, une loi du Parlement du Royaume-Uni portant sur le bien-être animal, « tout possesseur de chien est tenu de donner un régime alimentaire approprié ».

De plus, en vertu de l'article 9 de la loi, tous les animaux domestiques ont aussi le droit légal de : vivre dans un environnement convenable, ou encore être protégés de la douleur, de la souffrance, des blessures et de la maladie.

Chaque maître a pour obligation de subvenir aux besoins de son compagnon à 4 pattes et de préserver son bien-être. Toute nourriture, qu'elle soit sèche ou humide, doit répondre à tous les besoins nutritionnels du quadrupède. Or, les textes législatifs n'incluent pas les régimes végétaliens et végétariens, rapporte Mirror.

Une amende et la prison

« Si vous ne voulez pas manger de protéines animales, c'est bien, mais ce régime n'est pas conçu pour répondre aux normes de bien-être de votre animal de compagnie », a déclaré Daniella Dos Santos, présidente de la British Veterinary Association (BVA).

« Il est théoriquement possible de nourrir un chien avec un régime végétarien, mais il est beaucoup plus facile de se tromper que de faire les choses correctement. Vous devrez le faire sous la supervision d'un vétérinaire nutritionniste formé. »

En Grande-Bretagne, si les repas fournis au canidé sont jugés inappropriés, le maître risque d'être poursuivi. Les peines encourues ? Une lourde amende pouvant grimper jusqu'à 20 000 £ (soit environ 23 700 €) et 51 semaines de prison. Le propriétaire peut également se faire retirer ses animaux de compagnie, ou se voir interdire d'en posséder de nouveaux à l'avenir.

