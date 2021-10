Un chien aveugle voit pour la première fois de sa vie grâce à une opération (vidéo)

Rendu aveugle par la maladie, un chien a non seulement retrouvé la vue, mais il a en plus eu droit à un nouveau départ. Un couple ayant contribué à financer son opération est tombé sous le charme de ce Pitbull et décidé d’en faire le nouveau membre de la famille.

Marco a eu un début de vie particulièrement compliqué. Ce chien avait été découvert errant et pris en charge par le service de contrôle des animaux local, avant d’être transféré au refuge de GO Rescue Pet Adoption.

L’équipe de cette association basée à Norfolk, en Virginie (Est des Etats-Unis), savait que ses chances de trouver une famille étaient réduites. La race de Marco, Pitbull en l’occurrence, et son état de santé ne plaidaient pas en sa faveur. Le canidé souffrait, en effet, d’infections cutanées et avait perdu une grande partie de son pelage. Il avait également perdu la vue à cause de la cataracte, raconte Animal Channel.

Une opération pour restaurer sa vision était possible, mais coûteuse. Georgia Obenaus, fondatrice de l’organisation, était toutefois décidée à tout faire pour lui venir en aide. Elle a lancé une cagnotte en ligne pour récolter les fonds nécessaires.

Entretemps, Marco recevait des traitements pour sa peau, qui guérissait progressivement. Son poil commençait également à repousser. Sa santé s’améliorait de jour en jour, tout comme son moral.

Marco a retrouvé la vue… et une famille !

Grâce à la générosité des donateurs, le montant espéré a finalement été atteint et Marco a pu être opéré. Après l’intervention, Georgia Obenaus l’a attendu à la clinique vétérinaire. Le chien, qui voyait de nouveau, pouvait désormais savoir à quoi ressemblait cette femme qui l’avait sauvé. La rencontre a été très émouvante et sa bienfaitrice n’a pu retenir ses larmes.

Il fallait ensuite trouver une famille pour le Pitbull. Ashley MacGinley et sa femme Sara étaient parmi les premiers contributeurs à la cagnotte et avaient suivi l’histoire de Marco depuis le début. Quand ils ont eu l’occasion de lui rendre visite, ils sont tombés sous le charme du canidé et ont décidé de l’adopter.

Marco a recouvré la vue et a trouvé une famille aimante. Georgia Obenaus l’a vu partir en ayant un pincement au cœur ; elle était à la fois triste qu’il la quitte, mais heureuse de le savoir entre de bonnes mains.

