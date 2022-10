Un chat malvoyant réveille son congénère sourd dans une vidéo douce et émouvante

L’amitié et la complicité qui peuvent exister entre les animaux donnent lieu à des scènes extrêmement attendrissantes. Les chats ne sont pas en reste dans ce domaine, eux qui sont connus pour leurs accès de câlinerie (quand cela leur chante, bien évidemment).

Ce lien devient encore plus fort quand 2 félins sont atteints de handicaps et comprennent que la vie devient bien plus facile et agréable quand on se serre les coudes. C’est précisément ce que montre une vidéo postée récemment sur le site web communautaire Reddit et relayée par The Hindustan Times.

Dans la séquence en question, on peut voir 2 chats dans un grand moment d’affection. L’un est déjà sorti de son sommeil. Il est malvoyant. Il réveille son congénère, qui est sourd, parce qu’il est l’heure pour eux de prendre leur petit déjeuner.



westcoastcdn19 / Reddit

Bien qu’affamé, le matou aveugle procède avec douceur et délicatesse. Son ami émerge lentement pendant qu’il reçoit d’adorables coups de tête et de museau. « Vous êtes un chat aveugle et avez tellement hâte de manger, mais vous devez d’abord réveiller votre ami sourd », indique le texte accompagnant les images.

Une communication si spéciale

« C’est si spécial, cette manière qu’ils ont de communiquer entre eux », peut-on également lire en légende de cette vidéo devenue virale sur Reddit.

Une publication partagée le lundi 10 octobre par un utilisateur se faisant appeler « westcoastcdn19 », et qui a déjà suscité près de 100 « upvotes » et des centaines de commentaires d’internautes attendris.

Voici la vidéo :

