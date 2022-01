Un chaton errant, fragile et souffrant d'un ulcère cornéen se transforme en un compagnon espiègle et joyeux

Un chaton souffrant et atteint d’un ulcère cornéen a été recueilli et soigné, mais on ne savait pas si son œil pouvait être sauvé. Placé en famille d’accueil, son état de santé s’est amélioré de jour en jour. L’espoir était permis…

Arrivé au refuge du Chicago Animal Care and Control, un chaton errant mal en point avait besoin de soins urgents. Le petit félin était maigre et souffrait d’un ulcère cornéen qui risquait de lui faire perdre son œil droit.



One Tail at a Time / Instagram

Une association locale, One Tail at a Time, l’a ensuite pris en charge. « Son œil ne semblait pas réagir, mais nous lui avons prescrit des médicaments pour voir si nous pouvions le sauver », raconte Kimberly Thomas, membre de l’organisation, à Love Meow.



One Tail at a Time / Instagram

Le petit chat a été confié à Brandy, mère d’accueil bénévole. Elle et sa famille ont été charmées par la résilience et la joie de vivre de leur nouveau protégé, qu’ils ont appelé Shrimp.

Le chaton se montrait très affectueux et réclamait beaucoup d’attention. Il ronronnait fréquemment, preuve que son moral était intact malgré la maladie. Il s’alimentait très bien et a vite appris à utiliser sa litière. « Il a eu son premier bain et il semblait vraiment l’apprécier, ajoute Brandy. En 2 jours, il se portait déjà beaucoup mieux ».



One Tail at a Time / Instagram

« Il a prouvé que là où il y a de la volonté, il y a un moyen de s’en sortir »

Shrimp réalisait de gros progrès chaque jour. Il devenait de plus en plus curieux et énergique. Il avait désormais besoin de plus d’espace, d’où son transfert à une autre famille d’accueil, qui a pris le relais.



One Tail at a Time / Instagram

Brandy pouvait le voir partir avec le sentiment du devoir accompli et la certitude que le chaton était sur la bonne voie : « Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu aider Shrimp quand il en avait besoin ».



One Tail at a Time / Instagram

Son œil est totalement guéri, ce qui était loin d’être acquis quelques semaines plus tôt. « Il est petit mais fort. Il a prouvé que là où il y a de la volonté, il y a un moyen de s’en sortir. Nous n'avons aucun doute qu'il vivra la meilleure des vies », conclut Brandy. Shrimp pourra bientôt être proposé à l’adoption.

One Tail at a Time / Instagram